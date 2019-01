Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudine 6,7 s-a produs sambata, in Chile, fiind emisa initial si o alerta de tsunami, care a fost apoi anulata, anunta Reuters. Este al doilea cel mai mare seism produs in anul 2019, dupa cel de 6.8 grade Richter din Brazilia. Seismul s-a produs la ora locala 10:32, la 15,6…

- Petru, fost concurent la MPFM, face acuzatii dure! El si iubita lui au pus punct relatiei, insa abia acum si-a facut curaj sa spuna ce s-a intamplat si cum a fost dezamagit de cea pe care o voia alaturi pentru tot restul vietii.

- Alți 14 kilometri de autostrada au fost deschiși, miercuri, circulației rutiere, dupa ce doua loturi din Autostrada Transilvania, intre Iernut și Ungheni, județul Mureș, au fost recepționate Potrivit unui comunicat de presa trimis, miercuri, de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Vanzatorii de masini uzate masluiesc odometrele si reduc rulajele masinilor uzate cu milioane de kilometri chiar si in cazul in care afiseaza seria de sasiu in anunt, in conditiile in care piata auto ramane nereglementata, potrivit datelor publicate, marti, de platforma InspectorAuto.ro, citate de news.ro.…

- Guvernul Finlandei ofera fiecarei femeiinsarcinate in utlimul trimestru o cutie cu produse de prima necesitate pentru viitorul nou-nascut. De astzai, cutia finalndeza va ajunge in 30 de maternitati din Romania in cadrul unei campanii numita Primul zambet.

- In punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse se inregistreaza, marti seara, cozi de aproximativ 10 kilometri pe sensul Romania - Bulgaria, in partea romana, cauzate de inactivitatea autoritatilor de...

- Vama de la Giurgiu – Ruse este blocata! Circulatia se desfasoara cu dificultate, marți seara, la iesirea din Romania prin Vama Giurgiu-Ruse. Sunt cozi de aproximativ 10 kilometri. Toate astea ar fi cauzate de inactivitatea autoritaților de frontiera bulgare, scroie stiripesurse.ro. Potrivit unui comunicat…

- Situatia bolnavilor de hemofilie din Romania este una paradoxala: chiar daca exista fonduri suficiente pentru tratament, multi bolnavi de hemofilie nu ajung sa-l ia. De ce se intampla acest lucru si care sunt solutiile?