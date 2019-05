Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani din strainatate nu au apucat sa voteze la alegerile de duminica, in ciuda faptului ca autoritatile din statele in care se aflau le-au creat conditii pentru a fi considerati in interiorul consulatelor sau ambasadelor. La ora locala 21.00, sistemele electronice care permiteau votul au…

- Dupa ce autoritatile din Munchen au incercat sa gaseasca solutii pentru ca toata lumea sa voteze, un roman de la coada anuntand chiar un final fericit, nu au reusit totusi sa voteze toti prezenti la vot.

- Autoritatile locale din Munchen au gasit o solutie, astfel incat toti romanii care stau la coada la Consulat pentru a putea vota sa o poata face. Politia a construit un perimetru din garduri in jurul votantilor, acestia fiind considerati pe teritoriul Consulatului. Toti vor putea vota.

- NEBUNIE in diaspora: poliția a intervenit pentru a menține ordinea și pentru a pastra libera intrarea in consulatul din Stuttgart, astfel incat oamenii care așteapta la rand sa poata intra sa voteze. Sunt romani care așteapta de circa opt ore in fața consultatului pentru a-și exercita dreptul de vot.…

- Poliția a intervenit pentru a menține ordinea și pentru a pastra libera intrarea in consulatul din Stuttgart, astfel incat oamenii care așteapta la rand sa poata intra sa voteze.Citește și: Klaus Iohannis are o noua ieșire: 'Din cauza incompetenței actualei guvernari și a intenției vadite…

- Unele secții de vot din strainatate au trebuit sa recurga la improvizarea unor noi urne dupa ce cele pregatite de personalul secțiilor au fost umplute. Au fost inregistrate doua astfel de cazuri, a declarat, pentru MEDIAFAX, președintele Biroului Electoral responsabil de Diaspora.Citește și: SCANDAL…

- Romanii din diaspora dau tonul la vot, in 26 mai. Sute de persoane s-au prezentat la urne inca de la primele ore ale diminetii, astfel ca in multe locatii din strainatate se sta la coada. De exemplu, la Roma, desi vremea este ploioasa, o multime de romani s-a asezat la coada la sectia de vot de la Consulatul…

- Mai multi romani din orasul elvetian Basel s-au asezat deja la coada in fata sectiei de votare din localitate, desi mai sunt 10 zile pana la alegerile europarlamentare si referendumul pe tema justitiei. "E o coada romaneasca. Noi am crescut cu coada, recunoastem cozile si ne-am asezat aici…