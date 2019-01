Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, care se presupune ca este din SUA, a dezvaluit pe Reddit o incredibila poveste de Craciun. Barbatul, care a postat povestea sub numele de utilizator Snorkels721, a povestit ca le-a luat tuturor membrilor familiei sale cate un kit de testare a ADN-ului, fara a se gandi nicio clipa ca astfel…

- La 2 ani știa tot alfabetul, la 5 ani citea singur carți intregi despre știința, iar la 7 ani studiaza materia de bacalaureat! Ioana Zicman, mama lui Robert, este cea care a remarcat ca fiul sau nu este un copil obisnuit. Stabilita de mai multi ani in Marea Britanie, aceasta a acceptat sa acorde un…

- Un viitor sumbru, fanfaronada si ipocrizie, mai multe fapte si mai putine declaratii, armonie si bun gust reprezinta caracterizarea prezentului si dorinte pentru viitorul Romaniei exprimate de sapte scriitori si artisti cu ocazia a 100 de ani de la Marea Unire.

- Fara doar si poate, Gabriela Perianu este marele castig al echipei nationale pentru Campionatul European din Franta, care se va desfasura in perioada 29 noiembrie – 16 decembrie. Interul stanga de la Siofok a ratat ultimele doua turnee finale din cauza accidentarilor, dar acum este...

- Charlie Proctor, 5 ani, a fost diagnosticat cu o forma rara de cancer la ficat in anul 2016. Luna trecuta, doctorii au spus familiei baiețelului ca acesta mai are doar cateva zile de trait. Parinții copilului, Amber Schofield și Ben Proctor din Marea Britanie, au incercat cu disperare sa stranga suficienți…

- Daca ești craiovean și ți-a rupt mașina intr-o groapa, incepand de joi poți face in 30 de secunde o sesizare catre parlamentarul USR de Doj Adrian Prisnel. Deputatul USR lanseaza primul Birou parlamentar digital din Romania. Ce inseamna biroul parlamentar digital Este vorba despre o aplicație mobila…

- Un client a murit dupa ce a mancat un iaurt conținand lactoza, care nu se regasea pe eticheta. Tragedia a avut loc intr-un lanț de restaurante din Marea Britanie. Este al doilea caz de acest gen petrecut acolo, dupa moartea unei fete de 16 ani, din cauza unui sandviș prost etichetat. De data aceasta,…

- Conform cercetarii, la nivel european, peste o treime dintre cei chestionati (35%) si care, in prezent, nu detin o casa nici nu se asteapta sa detina vreodata o proprietate avand in vedere costurile in crestere a chiriilor, crestere ponderata a veniturilor si costurile ridicate ale caselor. In…