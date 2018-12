Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne va aduce la parade de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf din Capitala, pe langa tehnica militara, si caini de serviciu. Vedeta din acest an, cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire, este Suier, un caine politist, in varsta de trei ani. Instructorul sau i-a dat acest…

- Creatoarea de moda Rita Mureșan a avut o reacție amuzanta dupa ce, in ultima vreme, s-a tot comentat despre greutatea ei și despre look-ul pe care il are acum. De-a lungul anilor, Rita Mureșan a avut numeroase oscilații de greutate, ba slabind, ba ingrașandu-se. In ultima perioada de timp s-a tot comentat…

- Site-ul planetfootball.com i-a dedicat spatiu generos lui Elton, fostul mijlocas de la FCSB, principalul subiect al materialului fiind inaltimea lui realmente socanta, 1,54 metri. Cine il poate uita pe Elton, fotbalist adus acum mai bine de un deceniu de Mihai Stoica din indepartata Brazilie? Statura…

- Creatoarea de moda Rita Mureșan are probleme dupa ce a facut o entorsa. Vedeta este nevoita sa stea cateva zile in repaus. Rita Mureșan e la pat. Creatoarea de moda și-a luxat piciorul. Vedeta a povestit, pe o rețea de socializare, ca s-a ales cu o entorsa din cauza unor perechi de șlapi și a scarilor…

- Bianca Dragușanu a facut o declarație cu totul neașteptata despre fostul ei partener de viața și tatal fiicei sale, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Au fost casatoritți, au ajuns la divorț, s-au impacat și au facut un copil, dupa care au ajuns din nou la separare anul acesta. Bianca Dragușanu…

- Unul dintre cele mai cunoscute manechine de la noi a fost prezent la petrecerea de lansare a brand-ului Fenty Beauty, in Dubai, eveniment gazduit de Sephora. Este vorba despre Laura Giurcanu, care a fost norocoasa sa o și intalneasca pe celebra Rihanna, al carei brand de make-up face furori in toata…

- Rita Mureșan s-a schimbat mult in ultima perioada. Fosta Miss Romania a depașit suta de kilograme, insa nu pare sa ii pese prea mult de acest lucru, mai ales ca se simte foarte bine in pielea ei. Rita Mureșan a vorbit despre situația ei, dupa ce a fost aspru criticata in acest sens. „Nu este o delasare,…