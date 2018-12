Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea pentru Revelion 2019 se va desfasura si in acest an in Piata Ovidiu din Constanta. Evenimentul organizat de Sfinx Experience SRL va incepe la ora 19:00 va incepe si va dura pana la ora 01:00. Pe scena vor urca Damian Draghici, Nicoleta Nuca, Sore, Vanotek si DJ Slimboy. La final o sa fie…

- Domnule primar, Am vrut sa va scriu aceasta scrisoare ieri seara, cand am venit de la concertul de la Casa de Incultura din orasul pe care cu dragoste si onoare il pastoriti. Dar nu am vrut sa pangaresc momentul frumos trait in prezenta artistilor vienezi. Acolo, pe scaunele reci din cladirea sordida,…

- Sore, Nicoleta Nuca si Damian Draghici sunt printre artistii care vor canta, de Revelion, in Piata Ovidiu din Constanta, evenimentul fiind organizat de Primarie si Sfinx Experience. Valoarea contractului este de aproximativ 660.000 de lei, scrie news.ro.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data…

- Noaptea dintre ani le va prinde pe multe dintre vedetele noastre despartite de parteneri! Asta pentru ca au ales sa munceasca! Haideti sa vedem ce cupluri intra in noul an separat, dar si cati bani primesc pentru asta!

- Primaria Constanta a semnat in luna noiembrie contractele de furnizare privind achizitia de produse pentru iluminat festiv. 5.719.858 lei, undeva la 1,3 milioane de euro a platit municipalitatea catre doua firme care vor asigura iluminatul de sarbatori in municipiul Constanta, in tara Piticilor Parcul…

- In Mioveni, traditia casatoriilor in ultima zi din an, inainte de noaptea de Revelion, va fi pastrata si in 2018. Cei care doresc sa isi uneasca oficial destinele chiar pe 31 decembrie 2018 sunt asteptați ca luna viitoare sa isi depuna dosarul la Primaria orasului. Cuplurile interesate se vor putea…

- Rezervarile facute de romani pentru vacanțele de Revelion au inceput timpuriu anul acesta, inca din luna februarie, conform datelor oferite de Vola.ro, cea mai mare agenție de turism online din Romania. Astfel, cei doritori sa iși petreaca Noul An in afara granițelor au beneficiat de oferte promoționale,…

- In timp ce sistemul centralizat de incalzire devine de la un an la altul tot mai mic, pretul gicacaloriei devine tot mai mare. Daca la sfarsitul anului trecut mai erau bransate la acest sistem 1,183 de...