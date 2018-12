Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea spectacolului de Revelion, se afla pe ultima suta de metri. Municipalitatea Iași pregateste un program complex de evenimente dedicat Sarbatorilor de iarna 2018-2019. Manifestarile, menite sa creeze o atmosfera festiva pentru ieșeni și pentru turiști, au fost aprobate prin Hotararea de Consiliu…

- Schimbarea a trei judecatori la Curtea Constitutionala inseamna, in primul rand, faptul ca Partidul Democrat este sigur ca nu va obtine majoritate parlamentara in alegerile din 24 februarie 2019. Declaratia apartine presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit lui, daca democratii erau siguri…

- Partidul Democrat (PD, aflat la guvernare) este creditat cu 7,6 % din voturi, iar Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al Maiei Sandu, cu 7,4%, in timp ce Partidul Politic 'Platforma Demnitate si Adevar' (PPDA) , care in perspectiva viitoarelor alegeri va forma un bloc electoral cu PAS, acumuleaza…

- Salata de boeuf Mod de preparare Salata de boeuf Se spala carnea si se pune la fiert, la foc potrivit, intr-o oala cu apa rece. Cand da in clocot se curata de spuma, se pune putina sare si se lasa sa fiarba in continuare, pe foc mic, fara sa mai clocoteasca. Carnea fiarta se taie in cubulete.…

- Democrații vor sa ceara opinia oamenilor despre posibilitatea alegatorilor sa retraga mandatul parlamentarilor care i-au dezamagit. O alta reforma vizeaza reducerea numarului de deputați de la 101 la 61. Ambele subiecte vor fi propuse la un referendum consultativ, organizat concomitent cu alegerile…

- Partidul Democrat intentioneaza, dupa preluarea controlului asupra Camerei Reprezentantilor, sa investigheze decizia administratiei Trump de a incerca sa impiedice AT&T sa cumpere Time Warner si daca guvernul a incercat sa pedepseasca Amazon.com prin determinarea Companiei de Posta a Statelor Unite…

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.

- Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus de catre controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, a organizat duminica, 21 octombrie, in Piata Marii Adunari Nationale, o ampla manifestatie intitulata „Adunarea Nationala PDM - Pentru Moldova”. Mii de oameni s-au adunat in centrul Capitalei pentru a…