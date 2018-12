Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe, aflat in vizita sambata seara la o unitate de politie, a condamnat violentele "incredibil de socante" care au avut loc cu prilejul mobilizarii "Vestelor galbene" la Paris, multumindu-le fortelor de ordine, relateaza AFP. "Imaginile pe care le-am…

- Emmanuel Macron a declarat sambata ca nu va accepta niciodata violenta care a explodat sambata la Paris in cursul unei manifestatii a "Vestelor galbene", intrucat aceasta "nu are nimic de a face cu exprimarea unei furii legitime", relateaza AFP. "Nicio cauza nu justifica ca fortele de ordine sa fie…

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Premierul francez Edouard Philippe s-a declarat pregatit miercuri sa primeasca o "delegatie reprezentativa" a "vestelor galbene", dorind de asemenea ca aceasta miscare sa participe la viitoarea consultare privind tranzitia ecologica anuntata de presedintele Emmanuel Macron, relateaza AFP. …

- Mai putin semnificativa la nivel national decat a fost saptamana trecuta, mobilizarea ''vestelor galbene'' s-a soldat sambata cu ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine in centrul Parisului si cu mai multe retineri, relateaza AFP. La ora 14:00 GMT, aproape 81.000 de manifestanti erau…

- Ieri, in Franța, jandarmii au oprit sute de manifestanți folosind gaze lacrimogene. Confruntarile au fost doar un episod din protestele masive impotriva clasei politice și a președintelui Emmanuel Macron. Fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii…

- 'In jur de 1.200 de persoane sunt adunate in sectorul Place de la Concorde, aparat de un dispozitiv de securitate', a anuntat Ministerul de Interne, intr-un comunicat difuzat putin dupa ora 17.00. Mai multe sute de manifestanti au pendulat cateva ore intre bulevardul Champs Elysees, strada Faubourg…