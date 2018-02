Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea a dezvaluit in premiera cate kilogramne a avut atunci cand și-a facut operația de micșorare a stomacului. Anul trecut, Ozana Barabancea a decis sa apeleze la medicul estetician pentru o operație de micșorare a stomacului . In urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o, Ozana…

- Dietele de slabit le pot da adevarate batai de cap femeilor, insa, pentru a pierde kilogramele in plus, cu toții știm ca o femeie este in stare sa faca orice. Dar daca totuși nu reușește de una singura, o mana de ajutor din partea soțului este mai mult decat binecuvantata.

- O tanara din Australia a reusit un lucru care parea imposibil. A slabit nu mai putin de 100 de kilograme in trei ani. A fost in stare sa ajunga la o greutate optima dupa ce a fost atenta asupra meniului zilnic si dupa ce a inceput sa practice zumba. In clipa de fata duce o viata normala alaturi de copilul…

- Jurata de la &"Te cunosc de undeva&" a declarat ca a reușit sa slabeasca 38 de kilograme în sapte luni și jumatate și își dorește sa ajunga la suplețea de care se bucura în liceu.

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Ozana Barabancea surprinde din nou dupa ce a slabit 38 de kilograme. Vedeta recunoaște ca are dureri de spate și a fost nevoita sa se apuce de sport. Mai mult, jurata de la Te cunosc de undeva! a renunțat și la anumite alimente. „Am reusit sa slabesc, acum trebuie sa ma mentin, nu e usor. Am slabit…

- S-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu multi ani, dar acum revine in forta! Mihaela Tatu a batut palma cu postul tv care a descoperit-o si care i-a propulsat cariera. Ea va fi parte din echipa "Ferma vedetelor", care debuteaza pe Pro TV, marti, 13 februarie, de la ora 20:00.

- Deși este barbat luat cu acte in regula, Tudor de la Fly Project are inca lipici la domnișoare care habar nu au ca acesta este insurat. In luna mai a anului 2015, Tudor de la Fly project se casatorea cu Anamaria Stancu , dupa ani de relație. In luna august a anului trecut, Tudor și Anamaria au devenit…

- Ozana Barabancea este de nerecunoscut. Artista a slabit 40 de kilograme si nu se opreste aici. Operatia de micsorare a stomacului a avut un succes in cazul ei, dar asta si pentru ca Ozana este un pacient constiincios, care respecta schema de tratament, nu face derapaje alimentare si urmeaza cu sfintenit…

- Bianca Brad s-a casatorit și a divorțat in secret.Vedeta a dezvaluit lucruri pe care nimeni nu le-a știut pana acum despre viața ei personala. Bianca Brad a trecut prin momente dureroase, despre care a refuzat sa vorbeasca pana acum. Mai mult, Bianca Brad este schimbata total, dupa ce a slabit 20 de…

- Prezentatoarea de televiziune Corina Danila a scos definitiv din alimentația sa un singur aliment, considerat nociv de mulți specialiști. Corina Danila, in varsta de 45 de ani , a ajuns sa aiba o silueta de invidiat. Esta ca trasa prin inel și arata foarte bine. Corina Danila, mama unei fete adolescente…

- Ozana Barabancea, sfatuita sa faca lifting facial dupa ce a slabit 40 de kilograme. Pentru ca a scapat rapid de grasime, jurata de la Te cunosc de undeva! a decis sa iși tonifice corpul, așa ca a apelat la ajutorul unui medic specialist in terapii non- invazive. „Din nou am apelat cu incredere pentru…

- Cat de mult a slabit Vladimir Draghia dupa 4 saptamani la Exatlon, emisiune ce se filmeaza in Republica Dominicana. Schimbarea este vizibila, iar in cadrul unei ediții, acesta a recunoscut ca a dat jos cateva kilograme. Vladimir Draghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata…

- Tatiana Ustinova scrie romane politiste. Si, potrivit presei ruse, se bucura de mare succes. Dar in ultimii ani s-a confruntat cu o mare problema de sanatate: greutatea. De la o saptamana la alta, acele...

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- Lintea este excelenta pentru creier si stimuleaza memoria si concentrarea. Lintea contine mai putine calorii si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, B1, B2, comparativ cu alte leguminoase. Poti slabi 14 kilograme in doua saptamani cu ajutorul acestei…

- Luminita Anghel a vorbit recent despre perioada cand a luat peste 30 de kilograme in greutate si a dezvaluit cum a reusit sa revina la silueta sa. „Am fost insarcinata cu 33 de kilograme. Dupa sarcina nu am facut niciun efort sa slabesc. Am mancat pentru ca am vrut, ca m-am razbunat pe totii ...

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- Jonah Hill si-au uimit fanii cu tranformarile prin care a trecut in ultima vreme. Dupa ce a slabit peste 40 de kilograme, actorul este greu de recunoscut in filmul "Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot".

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, 91 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate peste 2 kilograme de cocaina, peste 1,2 kilograme de substanta psihoactiva, 1.200 de comprimate de ecstasy, precum si alte bunuri…

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Fiul adoptiv lui Alex Velea a slabit 30 de kilograme in trei luni. Baiatul a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars despre schimbarea din viata sa si spune ca cel care l-a motivat sa se apuce de slabit este chiar Alex Velea.

- Brandusa Covalciuc si-a facut o operatie de micsorare a stomacului si a slabit nu mai putin de 40 de kilograme. Interpreta de muzica populara incepuse sa aiba probleme de sanatate din cauza greutatii, motiv pentru care, in 2016, s-a prezentat la medic pentru o interventie chirurgicala. La momentul respectiv…

- Rachel Williams ajunsese sa aiba 131 de kilograme la 175 cm inaltime. Dupa ce a nascut-o pe fiica sa, femeia a inceput sa se ingrase si mai rau. Rachel incerca sa se imparta intre viata de familie si jobul solicitant, asa ca msele sale principale erau noaptea tarziu iar gustarile includeau batoane…

- Ioana Tufaru a slabit 25 de kilograme intr-un timp record. Anul trecut, aceasta ajunsese la 160 de kilograme și abia se mai putea deplasa. Fiica Andei Calugareanu a luat o decizie radicala. Anul trecut, in luna octombrie, ea a trecut prin cea de a doua intervenție la stomac și a luat masuri. Mai mult,…

- Ajunsese sa cantareasca nu mai putin de 131 de kilograme, la o inaltime de 1,75 metri! Rachel Williams s-a ingrasat dupa ce a nascut. Femeia incerca sa se imparta intre familie si jobul solicitant, astfel ca mesele principale erau tarziu, dupa miezul noptii.A

- Dupa Revelion, Viorel Lis a cerut sa fie transportat de urgenta la spital. Acolo a fost supus unei operatii de colecist, dupa care a fost nevoit sa tina un regim extrem de strict. Oana este in stare de soc. Viorel Lis, pe masa de operatie inainte de sarbatori De atunci, Viorel Lis a slabit…

- Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:Mic dejun: o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.Pranz: o…

- Dietele pe termen lung pot fi destul de epuizante pentru majoritatea persoanelor, dar și costisitoare. Tocmai de aceea, cautam sa slabim eficient într-un timp cât mai scurt, fara consecințe asupra sanatații.

- Luna trecuta, pe 13 noiembrie Viorel Lis (73 de ani) a fost supus unei operatii de colecist la Spitalul Floreasca. Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, din cauza unor complicatii. A

- "Am petrecut Craciunul alaturi de un grup de prieteni. Nu m-am putut bucura de produsele tradiționale! Țin un regim alimentar strict, iar din aceasta cauza am slabit 12 kilograme. Acum ma incap toate hainele", a declarat Viorel Lis, potrivit spynews.ro. Citeste si Oana si Viorel Lis au ajuns…

- Cine și-a inchipuit ca Viorel Lis a trecut cu bine peste operația de colecist se inșeala amarnic! Fostul primar general al Capitalei traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus. Acesta a slabit 12 kilograme.

- Locuitorul orașului Glendora (California, SUA), Chris Huerta, a publicat pe Twitter propriile fotografii inainte și dupa ce a pierdut in greutate. Americanul a povestit ca a decis sa scada in greutate in ziua, in care jucatorul sau favorit de baschet, Kobe Bryant, din echipa «Los Angeles Lakers» și-a…

- Mașina primarului din Timișoara, Nicolae Robu, a fost filmata cand depașea coloana de mașini, pe linia de tramvai. Robu se apara și spune ca are dreptul sa circule in regim de urgența, pe șantierele din Timișoara. Mașina primarului a fost filmata de un timișorean, marți dimineața, la intersecția Aleii…

- “Ma urc pe cantar in fiecare dimineața. Prima oara m-am urcat la 53 de ani… Mi s-a dat rețeta balerinei in 2010, inainte de a merge la New York. Niciodata, nimeni nu pleaca in America și vine cu doua kilograme mai puțin. Nu poți manca cat te obliga rețeta. Tot ma intreaba lumea cum e rețeta asta.…

- Pe contul personal de socializare, Oana Lis a urcat o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Sotia fostului primar al Capitalei este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, motiv pentru care barbatul nu este intr-o forma…

- Viorel Lis e grav bolnav, apropiații acestuia il suspecteaza chiar de cancer, dupa ce in ultimele doua saptamani a slabit 13 kilograme. Soția lui e disperata și au nevoie urgenta de bani pentru analize. Viorel Lis nu se simte foarte bine, dupa ce a fost operat in urma cu cateva saptamani de colecist.…

- Fostul edil al Capitalei este suspect de cancer, dupa ce medicii i-au descoperit o tumoare. "Am avut intr-o seara niste dureri groaznice. Multi au zis ca poate ma prefac. Eu iau mai mult de 20 de pastile pe zi, dar pentru alte afectiuni. Intr-o seara ma durea in capul pieptului atat de tare…

- Ionela Prodan a dat jos 30 de kg in aproximativ 8 luni, odata cu schimbarea stilului alimentar, renuntand la mancarurile care-i faceau rau. Cantareata este multumita de noua ei silueta, se simte foarte bine, mai ales ca a adoptat si un nou look.

- Deși ai crede ca o dieta saraca în calorii poate fi calea ta spre slabire, povestea pe care o vei afla mai jos îți va schimba complet percepția asupra produselor dietetice. Chiar daca folosea mereu o bautura dietetica, care se presupune ca nu îți aduce niciun aport…

- Rebecca Grafton s-a confruntat cu mari fluctuatii de greutate, care i-au marcat existenta. Tanara a povestit ca a trecut prin tranformari fizice atat de mari, incat a avut momente in care nu s-a mai recunoscut in poze.

- Iți lipsesc zilele lungi de vara? Acest gand ar putea sa-ți dea o stare mai apasata, mai lipsita de culoare. Pierzi din entuziasmul lucrului bine facut, pierzi din cheful de face ceva, se instaleaza o apatie… Evident, poți da vina pe vremea de afara! Poate prima zapada te va ajuta sa depașești starea,…