- De la sfarșitul acestei saptamani, temperaturile vor scadea drastic in țara, dupa vremea de vara din ultimele zile. Romania va fi cuprinsa de un val de aer polar ce pornește dinspre Oceanul Atlantic și strabate Europa. Frontul de aer rece va ajunge initial in Marea Britanie si Irlanda, iar ulterior…

- Samsung a anunțat oficial data de lansare pentru nou Galaxy Fold in Europa: 18 septembrie. Primul telefon pliabil al companiei se va lanseaza in Coreea pe 6 septembrie. Acesta va fi disponibil pe anumite piețe europene – și anume Franța, Germania și Marea Britanie – precum și Singapore, pe 18 septembrie.…

- Un adolescent din Marea Britanie a fost diagnosticat cu "pierderea vederii" dupa ce timp de mai multi ani a mancat doar cartofi prajiti, sau ocazional paine alba, relateaza EFE. Potrivit unei informatii publicate marti de BBC, adolescentul din Bristol are 17 ani, iar vederea lui s-a deteriorat…

- O grupare deosebit de periculoasa specializata in spargerea de seifuri, care a dat lovituri in Timișoara, Chișineu-Criș, Halmagel, Baia de Criș (județul Alba), Deva și Criscior (județul Hunedoara) a fost anihilata in urma unei operațiuni a polițiștilor de la Serviciul Investigații Criminale din Arad.…

- Satul romanesc nu a cunoscut inca o evolutie la fel de rapida precum s-a intamplat cu multe localitati din Europa. Drept urmare, conditiile sunt inca destul de proaste, nefiind posibila racordarea la o retea de gaze, la canalizare iar uneori nici macar la o retea de apa curenta. Imposibilitatea racordarii…

- Trei spargatori banuiți de furturi din zeci de locuințe din Timișoara au fost prinși in flagrant de polițiști, la Targu Jiu. Cei trei tineri de 21, 23 și 24 de ani, au fost prinși in flagrant, luni seara, in timp ce spargeau o locuința din Targu Jiu. Au sustras din interior bani și bijuterii, insa au…

- Agenția Naționala pentru Locuințe finanțeaza construirea a 20 de noi locuințe in orașul Cugir. In acest sens a fost lansata licitația pentru atribuirea unui contract de proiectare și execuție lucrari aferent obiectivului de investitie ”Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, județul Alba, orașul…

Pe cine trebuie sa propuna PSD la prezidențiale pentru a-l bate pe Iohannis-gluma zilei, postata de un liberal din Alba pe o rețea de socializare