VIDEO Restricții pe DN1, toată săptămâna! Se lucrează la Ucea de Jos In perioada 19.08.2019, ora 07:00 – 23.08.2019, ora 20:00, circulația rutiera se va inchide pe DN 1 km 257+710, in zona localitații Ucea de Jos, județul Brașov, in vederea executarii lucrarilor de reparații la trecerea la nivel cu calea ferata. In perioada aferenta inchiderii traficului, circulația rutiera se va desfașura pe o bretea amenajata temporar in zona lucrarilor. Informatii suplimentare privind starea retelei de drumuri nationale pot fi obtinute de la Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360 și pot… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

