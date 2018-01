Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan ar fi decis sa incheie povestea de dragoste cu doua saptamani in urma, scrie spynews.ro. Mai mult, Flavia Mihasan a luat decizia sa nu il mai urmareasca pe Codin Maticiuc in mediul online, semn ca despartirea a fost una dureroasa, cel putin pentru ea. Citeste…

- Flavia Mihasan a fost „tinta” ironiilor colegilor sai de platou, Razvan si Dani. Se pare ca blondina s-a despartit de doua saptamani de Codin Maticiuc, dar s-a aflat abia zilele trecute. Drept urmare, „matinalii” i-au aruncat sageti colegei lor, fara a aduce insa vorba despre acest subiect.

- Codin Maticiuc si Flavia si-au spus adio dupa doar doua luni de relatie. Desi toata lumea ii vedea indragostiti si chiar se gandea la ceva mai mult, iata ca cei doi au decis sa o ia pe drumuri separae Si nu de acum, ci chiar de doua saptamani.

- S-a rupt lantul de iubire! O noua despartire zguduie showbiz-ul romanesc. Codin Maticiuc si Flavia Mihasan s-au despartit dupa doar doua luni de relatie. Potrivit unor surse apropiat de fostul cuplu, cei doi au decis sa-si spuna „adio” in urma cu doua saptamani.

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italia, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italia. "Vacanța mea a inceput in Milano, unde locuiește familia mea de ani de zile. Am petrecut Craciunul impreuna, dupa care am zburat spre mult soare, peste ocean, la Miami", a spus Flavia Mihasan pentru…

- Clubul Sparta Praga a anuntat, marti, pe site-ul oficial, ca mijlocasul Nicolae Stanciu, care a efectuat vizita medicala saptamana trecuta, a semnat un contract valabil pana in 2021. Internationalul roman va purta tricoul cu numarul 10. "Confirmat! Internationalul roman, in varsta de 24…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu i-a fost și nu ii este teama de suspendare, intrebat fiind daca acest lucru a contribuit la decizia de a o desemna pe Viorica Dancila premier. ”Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Incet, dar sigur…

- Flavia Mihasan a fost implicata intr-un accident rutier petrecut pe un bulevard din Bucuresti. In cadrul unei emisiuni, asistenta TV care se iubeste cu blogger-ul Codin Maticiuc a povestit cum s-a petrecut incidentul, dar si care este starea ei de sanatate.

- FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un ACCIDENT de masina. Din fericire, vedeta nu a pațit nimic grav, scrie b1.ro. Citeste si Flavia de la Neata si Codin Maticiuc nu-si mai ascund relatia. PRIMA POZA cu ei impreuna "Eram intr- o intersectie in Bucuresti,…

- Flavia Mihașan, implicata intr-un accident de mașina. Vedeta a fost lovita in traffic de o tanara care se machia la volan, insa din fericire, asistenta de la Neața cu Razvan șui Dani nu a pațit nimic grav. Flavia Mihasan a povestit la Antena 1 cum s-a intamplat totul si a marturisit ca incidentul…

- Dark Souls Remastered va sosi pe Switch anul acesta, aflam din cea mai noua sesiunea de streaming Nintendo Direct. Action-RPG-ul, care a debutat pe PlayStation 3 și Xbox 360 in 2011, va fi insoțit la lansare de DLC-ul Artorias of the Abyss. FromSoftware il va aduce pe Switch din 25 mai alaturi…

- HOROSCOP BERBEC Nu te lasa influentat de colegii din jur care au tendinta de a trata o problema ca pe o bagatela, pentru ca se va dovedi a fi cu mult mai serioasa decat cred ei. Nu glumi pe seama lucrurilor importante, ci priveste cu atentie fiecare detaliu. Daca ignori cine stie ce aspect,…

- Cel mai nou si cel mai hot cuplu autohton a petrecut Revelion peste Ocean, pe ritmurile muzicii lui Puff Daddy. Flavia Mihasan si Codin Maticiuc stiu sa se bucure de viata si sa petreaca pana in zori. Asa au facut si in Miami, unde cei doi au mers sa petreaca in stil mare trecerea dintre ani. Dupa…

- Aflata in vacanta peste ocean, asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” a postat o fotografie incendiara. Toti internautii i-au admirat trupul de zeita, iar unii dintre ei au suspinat la gandul ca e deja “luata” de Codin Maticiuc. Asa ca s-au limitat la a-i face complimente.

- Au tot incercat sa se ascunda, dar nu le-a iesit prea bine! Daca pana acum cei doi dadeau de inteles ca exista o apropiere intre ei, de data aceasta avem dovada clara a faptului ca se iubesc! Flavia si Codin Maticiuc au postat prima fotografie impreuna!

- Dupa ce Spynews.ro au publicat in exclusivitate imagini cu Codin Maticiuc si Flavia Mihasan, se pare ca cei doi confirma relatia pe zi ce trece! Cei doi au parasit Bucurestiul si au plecat intr-o vacanta exotica in Miami. Sa fie asta prima lor vacanta de cuplu?

- Codin Maticiuc si asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” au dat Bucurestiul pe Miami. Cei doi se relaxeaza pe plajele insorite de peste ocean si se distreaza alaturi de prietenii de acolo. Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, iubitul Flaviei Mihasan a facut marturisiri despre povestea…

- Mesajul Roxanei Dobre dupa ce Florin Salam a confirmat desparțirea. Bruneta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj ce lasa loc de interpretari. Se pare ca bruneta s-a resemnat cu decizia pe care a luat-o. „In viața pierzi,sau caștigi.???”, a scris Roxana in dreptul…

- Florin Salam rupe tacerea. A confirmat desparțirea de Roxana Dobre și marturisește ca nu exista cale de intoarcere. Este pentru prima oara cand interpretul are o reacție dupa ce mama fetelor lui a facut declarații in direct la Antena 1. Chiar daca nu vrea sa arate, Florin Salam sufera mult dupa desparțirea…

- Telespectatorii au crezut ca nu aud bine cand au pornit televizoarele ca sa se uite la “'Neatza cu Razvan si Dani”! Flavia Mihasan avea o voce extrem de ragusita, abia putea sa vorbeasca. Totul i se trage de la concertul lui Stefan Banica la care a fost si ea. Si nu in public, iubita lui Codin Maticiuc…

- Omul de incredere al lui Florin Salam a confirmat despartirea manelistului de Roxana Dobre. Apropiatul artistului a dezvaluit cum a plecat bruneta din casa lui Salam, dupa ce s-a spus ca ar fi fugit cu jumatate de milion de euro.

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan formeaza cel mai nou cuplu din showbiz. Desi pana acum au incearcat sa-si tina relatia departe de ochii lumii, cei doi amorezi si-au facut aparitia in Centrul Istoric al Capitalei.

- "Eu nu am fost hartuit, am fost hartuitor...Eu a trebuit sa muncesc din greu pentru fiecare salut din partea unei femei. Am dat mesaje, am jucat orice rol, de baiat bun, de baiat rau, doar sa cuceresc o femeie. Eu chiar am muncit din greu pentru fiecare fata", a declarat Codin Maticiuc pentru un…

- Flavia Mihasan, 32 de ani, a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mamica, insa visul nu i se poate implini prea curand. Dani Otil s-a intrebat cum ar arata asistenta TV in postura de mamica: "Dar nu mai bine te duci si faci un copil?". Flavia Mihasan a raspuns imediat: "Doamne,…

- Aflata intr-o relatie cu blogger-ul Codin Maticiuc, Flavia Mihasan "a scapat porumbelul" in timp ce era la TV. Asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mamica, insa, din nefericire, visul nu i se poate implini prea curand. Iubita lui Codin Maticiuc…

- Este vorba, din nou, de o mașina parcata in spațiul dintre liniile de tramvai de pe Bulevardul Revoluției, unde un autoturism a alunecat, incet, incet spre liniile de tramvai. Autoturismul a fost parcat, dar șoferul a uitat sa traga și frana de mana. Circulația tramvaielor a fost parțial blocata, insa…

- Codin Maticiuc a explicat ce moștenire ii vor lasa parinții sai. Despre acesta, el spune ca este una foarte grea. Codin Maticiuc a fost cunoscut de-a lungul anilor, drept un adevarat crai de Dorobanți. Insa, Codin Maticiuc, care are o relație cu asistenta de televiziune Flavia Mihașan , este implicat…

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan formeaza cel mai nou cuplu din showbiz. Blondina a incheiat de curand relatia cu actorul Alexandru Ion, dar a ramas tot in zona filmului, actualul ei iubit a cochetat si el cu actoria. Codin Maticiuc a recunoscut ca a luptat din greu pentru a cuceri femeile cu care a…

- Codin Maticiuc a facut o afirmație surprinzatoare despre ce intenționeaza sa faca in anul care vine. Codin Maticiuc, care are o relație cu Flavia Mihașan , asistenta lui Dani Oțil și a lui Razvan Simion de la emisiunea matinala pe care aceștia o prezinta la Antena 1, a acordat un interviu pentru Antena…

- Prezentatoarea TV si Codin Maticiuc sunt prieteni de ani buni si fiecare dintre ei isi stiu calitatile si defectele. Astazi, la scurt timp dupa ce a pasit in platoul emisiunii pe care o modereaza, Bianca Dragusanu si-a spus parerea sincera despre cunoscutul blogger, care in prezent formeaza un cuplu…

- Un nou episod revoltator in cazul fetitei din Raducaneni diagnosticata cu cancer renal in stadiul IV careia parintii ii refuza dreptul la ingrijiri medicale. Cu toate ca Judecatoria Raducaneni a emis, pe 27 noiembrie, o ordonanta presedintiala prin care obliga parintii sa-si interneze copilul pentru…

- Flavia Mihasan s-a cuplat cu Codin Maticiuc la scurt timp dupa despartirea de fostul logodnic, actorul Alexandru Ion. Aceasta veste a luat prin surprindere lumea showbiz-ului, iar colegii blondei nu s-au abtinut de la comentarii. Cel care nu s-a putut abtine deloc a fost Dani Otil.

- Cel mai nou cuplu din showbizul romanesc isi are inceputurile desparte de Bucuresti! Neasteptat, nu-i asa? Si totusi... in dragoste, totul e posibil, cum spune o expresie celebra. Unul dintre barbatii care au observat cum se aprinde scanteia iubirii intre Flavia Mihasan si Codin Maticiuc a facut marturisiri…

- Codin Maticiuc, cel despre care s-au spus vrute și nevrute, s-a indragostit de Flavia Mihasan, superba blondina de la „Neatza cu Razvan si Dani", scrie spynews.ro. Desi pana acum au incearcat sa-si tina relatia departe de ochii lumii, cei doi iubareți si-au facut aparitia in Centrul Istoric al Capitalei.…

- Saptamana a inceput cu o veste bomba care i-a lasat fara replica pe ”actorii” peisajului monden autohton! Flavia Mihasan si Codin Maticiuc au marcat cel mai nou cuplu din showbiz. Fostul logodnic al blondinei, Alexandru Ion, a primit vestea in timp ce se afla la zeci de mii de kilometri distanta.

- In ziua in care s-a aflat ca iubita lui este asistenta TV de la “'Neatza cu Razvan si Dani”, Codin Maticiuc a facut public un mesaj. El a impartasit impresiile dupa ce a mers intr-un local de fite la munte si a facut-o in stilul care l-a consacrat. Gandurile sale au fost postate in dreptul unei poze…

- De ceva vreme, Flavia Mihasan si Codin Maticiuc formeaza un cuplu, iar vestea oficiala “a explodat” azi in presa mondena. In cadrul editiei de astazi a emisiunii “'Neatza cu Razvan si Dani”, asistenta TV a avut o reactie in legatura cu povestea de dragoste pe care o traieste in prezent. Nimanui nu i-au…

- Ruby este de nerecunoscut in rol de proprietareasa si complet necrutatoare fata de chiriasii sai din comedia „Ghinionistul". Incepand cu data de decembrie, premiera filmului pe marile ecrane, ii va avea drept protagoniști pe Augustin Viziru, Ruby, Dorian Popa și mulți alții. Ruby, surprinsa…

- Balerina de profesie, Flavia Mihasan s-a despartit, in urma cu cateva luni, de actorul Alexandru Ion. Iar acum pare extrem de apropiata de un alt actor. Recent, matinala de la Neatza cu Razvan si Dani a fost surprinsa alaturi de Codin Maticiuc, la lansarea filmului "Hawaii".

- Flavia Mihasan a avut o relatie stabila pe care a incheiat-o insa dupa ce a fost ceruta in casatorie, spun carcotasii. In timp ce alte domnisoare abia asteapta intrebarea si inelul, protagonista noastra a realizat ca nu este inca pregatita pentru pasul cel mare. Acum, "matinala" pare apropiata…

- eMAG a inceput reducerile de Black Friday dis de dimineata. Reducerile din 17 noiembrie 2017 au inceput cu putin inainte de ora 7, iar acum sute de mii de oameni intra pe cel mai mare magazin online din Romania. Ofertele sunt online AICI . Noi am inceput incet-incet sa luam cele mai bune dintre reduceri…

- "Am postat asta pe 12 aprilie, fara sa stiu atunci ca acel candidat la examen are mari sanse sa ajunga ministru de interne. :)) Ca tot se apropie examenele... Niciodata nu m-am temut de concurenta, atunci cand a trebuit sa particip la vreun examen de tip concurs.…

- Fosta mare gimnasta romana Nadia Comaneci a primit o distincție pentru ''performanța deosebita'' (Outstanding Performance), joi, in cadrul Galei Premiilor Asociației Comitetelor Olimpice Naționale (ANOC) de la Praga. Honored to receive this prestigious award!Posted by Nadia Comaneci…