VIDEO / RenunţĒ la prostituţie pentru a-xi salva copiii. Micuţii locuiesc alĒturi de tatĒl care ar vinde droguri! A trebuit sE aleagE intre moarte xi... o viatE in care sE-xi vandE trupul. E acuzatia unei femei de 35 de ani care povestexte cE a trEit in iadul... bEtEilor. PanE la varsta ei, tanEra nu a aflat incE ce inseamnE fericirea. ~tie, insE, cum e sE fii legatE xi bEtutE cu lanturile. A aflat cum e sE fii amenintatE cu toporul xi snopitE in bEtaie pentru cE cel pe care l-a iubit are puterea sE facE acest lucru. Acuzatiile femeii nu se opresc insE aici. Tot ea spune cE bErbatul care ar fi chinuit-o, atata amar de timp, acum ar vinde droguri in aceeaxi casE in care-i tine pe doi dintre copiii tinerei. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

