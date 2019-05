Stiri pe aceeasi tema

- Primele țari ce dau startul votului pentru alegerile europarlamentare 2019 sunt Marea Britanie și Olanda, ai caror cetațeni sunt chemați la urne astazi, 23 mai. Pâna când își va desemna România viitorii membri ai Parlamentului European, sa ne uitam care sunt mizele acestor…

- Nicu Ștefanuța, candidat USR PLUS la alegerile europarlamentare a discutat într-un interviu acordat HotNews.ro despre programul alianței la alegerile de duminica, referendum, scorul vizat și despre afilierea la un grup în viitorul Parlament European. Despre campania electorala care intra…

- Carmen Vlaga-Bogdan și Andrei Elek sunt cei doi actori ce reprezinta teatrul aradean in distribuția spectacolului „Exit”. Coproducție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara și a Teatrului Național din Sombor, Serbia, „Exit” este regizat de Schilling…

- Comertul in multe economii emergente din Europa si din statul vecin Turcia va fi afectat daca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va avea loc fara un acord de tranzitie, se arata intr-un raport al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvolare (BERD) publicat vineri, transmite Reuters,…

- Tanara creație contemporana va fi din nou prezenta in cafenelele și spațiile alternative din Timișoara din 15 pana in 21 aprilie! O adevarata sarbatoare a Europei și a multiculturalitații in oraș, Cafekultour propune o saptamana intreaga de spectacole cu artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania,…

- Evenimentul are loc marți la orele 12:00 in Aula Magna a Universitatii. Traian Basescu a sustinut o conferinta similara la Universitatea de Vest din Timisoara, context in care a explicat de ce tema e una de mare actualitate. „Nimeni nu are raspuns in ceea ce privește Uniunea Europeana la…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), parteneri in proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finantat din programul…

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile din Romania, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de circa 98,8 milioane de lei, in creștere cu 9 procente fața de anul precedent. Pentru anul 2019, reprezentanții companiei estimeaza…