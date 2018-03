Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei dorește sa sterilizeze gratuit pisicile și cainii maidanezi cu stapani din București. Noul proiect urmeaza sa fie discutat și votat in cadarul ședinței de consiliu general ce se va desfașura miercuri, 28 martie.

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, vrea sa fie interzisa promovarea în public a tigarilor electronice. ”Noaptea trecuta, pasajul Universitatii (din Bucuresti - n.r.) era fara reclamele la tutun…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si-a manifestat speranta miercuri ca parlamentarii vor initia un proiect legislativ prin care sa fie interzisa promovarea in public a tigarilor electronice.Citeste si: Basescu, reactie NEASTEPTATA la 'dezvaluirile'…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI, 18.03.2018 ORA 12 - 19.03.2018 ORA 08 Vremea se va raci accentuat. Temperatura aerului va continua sa scada, astfel ca minima nopții se va situa in jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie…

- Prognoza meteo pentru București arata ca vremea se va raci, temperaturile minime fiind chiar de -5 grade. Totodata, sunt așteptate ploi și lapovița sau chiar ninsori. Daca aveți informații, fotografii sau filmulețe pe care vreți sa le publicam, trimiteți-le pe WhatsApp, la numarul 0729729000, sau pe…

- FCSB a invins Viitorul, 2-1, dar finantatorul trupei ros-albastre a fost nemultumit de prestatia elevilor lui Nicolae Dica. Gigi Becali a anuntat ce se va intampla cu tehnicianul in cazul unui esec cu CFR, derby-ul fiind progamat duminica. "N-are rost sa comentam. Stai sa se termine campionatul.…

- Editura Cartier implinește marți, 6 martie, 23 de ani, iar cu aceasta ocazie anunța Noaptea carților deschise. Astfel, carțile Cartier se vor vinde la jumatate de preț (Libraria din Centru, bdul Ștefan cel Mare nr.126 și Libraria din Hol, str.București nr.68). Librariile vor avea un program prelungit:…

- Cand credeam ca iarna a fost mai blanda decat de obicei, un val de viscol si ger a pus stapanire pe Romania la final de februarie. Mai multe avertizari de ger, ninsori abundente si vant puternic sunt valabile in aceste zile in toata tara. Meteorologii anunta ca noaptea de luni spre marti va…

- Regele muzicii usoare rusesti, Filip Kirkorov, a petrecut noaptea trecuta in beciurile Cricova impreuna cu membrii formatiei „DoReDos”, pentru care el, impreuna cu poetul John Ballard, a compus piesa „My lucky day”. Duminica, formatia „DoReDoS” primește felicitari: cum altfel! Cu un rezultat cu adevarat…

- VREMEA BUCURESTI. Grosimea stratului de zapada nu va fi uniforma si se va situa in general intre 15 si 30 cm. Temperatura maxima va fi de -8 grade, iar cea minima de -12...-10 grade, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 - 27 februarie ora 08:00. Valul de frig se va intensifica, va fi ger…

- Intram intr-o perioada fascinanta, punctata de mai noua "Valentines Day" si traditionala sarbatoare "Dragobete". Faurar, ca punte spre primavara, este asociat iubirii impartasite. In traditiile autohtone dar si in culturile altor tari, luna februarie reprezinta celebrearea sentimentelor de dragoste,…

- Animalele sunt cel mai bun tratament impotriva stresului. Pisicile pot elimina energia negativa din corp. Exista o solutie si pentru cei care nu au o pisica acasa, in Bucuresti exista o cafenea unde isi pot petrece timpul inconjurati de zeci de pisici.

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Gestionarea cat mai optima a carnivorelor mari, in special a exemplarelor de urs periculoase a fost una dintre temele abordate de Szep Robert, comisarul general al Garzii Naționale de Mediu și Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita in cadrul conferinței organizate la București in…

- In anul 1467, Stefan cel Mare a purtat un razboi dur cu regele Ungariei, Matei Corvin, incheiat cu victoria moldovenilor. Batalia este povestita de umanistul italian Antonio Bonfini, care o descrie ca fiind extrem de sangeroasa.

- Pisicile negre sunt condamnate de mult la o viața grea din cauza miturilor nedrepte care circula in jurul lor și care le impiedica sa-și gaseasca stapanii iubitori pe care-i merita, deși sunt la fel de iubitoare ca orice alt tip de pisici, scrie feminis.ro.

- In Militari se aplica legea junglei. Pentru ca nu sunt suficiente locuri de parcare, oamenii apeleaza la tot felul de tertipuri. De exemplu, locuitorii Sectorului 6 fac propriile reguli pe care le aplica fara ca oamenii legii sa ia vreo masura. Pe strada Drumul Timonierului, am fotografiat cum a…

- Cand incep ploile si ninsorile / PROGNOZA METEO pentru sfarsitul saptamanii Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei. Vineri…

- Valorile termice vor continua sa creasca in majoritatea zonelor, totusi dimineata si noaptea vor fi reci, local geroase, anunța meteorologii. IN TARA- Vremea se va mentine rece in zonele joase din sudul, centrul si estul tarii, unde local va fi ger, dar in celelalte zone valorile termice vor fi mai…

- NEWS ALERT Ger in Transilvania la noapte. Temperaturi de pana la minus 20 de grade In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti…

- Vineri, 26 ianuarie, la ora 16.00, in cadrul evenimentului #frontuldecarte, va avea loc prezentarea romanului "Luna in orașul blestemat", de Danuț Ungureanu. Evenimentul este gazduit de spațiul Piața Spaniei Gallery din București, strada Alecu Russo, nr. 13-19, etaj 7, sector 2. Intre participanți,…

- Piperul, regele condimentelor. Te ajuta sa slabesti si are proprietati terapeutice Regele condimentelor, piperul, in toate formele lui (negru, alb, rosu, cu bob rotund sau cu bob lung), iti condimenteaza viata si are proprietati terapeutice si chiar te poate ajuta sa slabesti. E bun pentru stomac…

- Incendiu puternic in Capitala! Incendiul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc din cartierul Dorobanti, pe strada Radu Beller. Potrivit ISU Bucuresti, flacarile au cuprins cu repeziciune apartamentele, fiind vizibile din exteriorul cladirii, fum gros fiind degajat si pe casa scarii.Se actioneaza…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, 132 de amenzi in valoare de peste 56.500 de lei, in urma unei actiuni pe principalele artere din Bucuresti, pentru depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum si verificarea legalitatii…

- Gabriel Balaban, fost prefect al județului Buzau in perioada 2007-2009, s-a stins din viața in urma unui atac cerebral vascular suferit in noaptea de Revelion. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus sambata la capela bisericii „Sf. Stefan” din Micro 3, iar inhumarea va avea loc duminica, la cimitirul…

- Emanuel Ungureanu, denuntatorul medicului Lucan: Ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora…

- Nici n-a trecut anul acesta si solistii care vor canta și vor distra in noaptea dintre ani si-au stabilit și propriul lor Revelion. Este vorba de Revelionul Artistilor care va avea loc pe 6 ianuarie intr-o mare sala de evenimente din București. Rockeri, folkiști, bluesmani, soliști de muzica ușoara,…

- Nicolae Stanciu vrea la Sparta Praga: ”Am o oferta, vreau sa merg acolo”. Cand juca la Steaua, mijlocașul i-a batut de unul singur pe cehi. Nicolae Stanciu a fost trecut pe „lista neagra” de Anderlecht Bruxelles, unde a fost folosit sporadic in acest sezon. Nicolae Stanciu a fost avertizat de selecționerul…

- Scandal in București, pe Șoseaua Grozavești, in noaptea de Revelion. Un taximetrist care a refuzat sa ia un client și clientul nemulțumit au fost la un pas sa se ia la bataie. Suparat ca taximetristul l-a refuzat, barbatul s-a urcat pe capota mașinii. Taximetristul l-a ocolit initial si a incetinit.…

- Noaptea dintre ani va fi aglomerata pentru artiștii craioveni. Mai multe vedete ale Ansamblului Folcloric „Maria Tanase” vor urca pe scena de Anul Nou, urmand a sarbatori intrarea in 2018 la Revelionul artiștilor, eveniment organizat de mai mulți ani in prima parte a lunii ianuarie. Viața de artist…

- În noaptea de Revelion, termometrele vor indica între -5 și 4 grade Celsius, iar în prima zi a anului vor fi înregistrate temperaturi de primavara care vor ajunge pâna la 14 grade, conform meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „În…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Cel mai in voga club din Bucuresti, incadrat deja in circuitul milionarilor, pregateste cele mai tari petreceri din oras. Sambata sunt asteptate, la cote maxime de distractie, cele mai cunoscute personaje mondene din Bucuresti. Evident, toti cei dornici de o atmosfera de sarbatoare pot veni sambata,…

- Un caine metis ciobanesc, impuscat cu zeci de alice, a fost adus la Spitalul Animalelor Orfane al Fundatiei Help Labus din Galati. A fost descoperit aproape mort la marginea unei paduri, pe un fond de vanatoare de la Hanu Conachi. A fost botezat ”Ursulet” de catre voluntarii care s-au chinuit sa il…