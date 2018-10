VIDEO Referendumul la sat. “Păi pe cine să votăm?” In satul Chiraftei, din judetul Galati, oamenii au aflat din timp de referendum. Multi insa nu stiu nici acum pentru ce a fost organizat. „In urma referendumului sa intre un om gospodor, un om cu cap si cu minte”. „Poate ne-o da si noua ceva. (Reporter: Dar stiti ce se voteaza astazi, pentru ce mergeti la vot?) Nu stim, de asta am vrut sa intreb”. „(Reporter: Mergeti la vot astazi?) Da, pai, doamna, pe cine sa votam, cum si ce fel nu putem sa ne dam seama”. In satul Bacel, din Covasna, lovit de inundatii in vara, criteriul oamenilor a fost simplu: daca au primit sau nu ajutoare de la Guvern.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila spune ca va verifica situația familiilor din Covasna care nu au primit ajutoarele de la Guvern in urma inundațiilor din vara. ”Daca nu au venit banii și s-au incadrat in condiții, cineva trebuie sa raspunda”, a spus premierul vineri, in județul Bacau.Premierul face…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca o suma de peste 200 de milioane de lei este disponibila in special pentru plata despagubirilor in urma evolutiei pestei porcine africane, dar si pentru achizitia de dezinfectanti, kituri de laborator si alte materiale necesare ANSVSA. "Am luat mai…

- Întâlnire la Guvern, dupa ședința CSAT. Premierul Viorica Dancila discuta, marți seara, la sediul Executivului, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, social-democratul Florin Iordache și cu unii miniștri care fac parte din CSAT, potrivit Realitatea TV.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul sedintei de Guvern de miercuri, ca in ceea ce priveste recolta de vara, Romania a obtinut, pentru prima data, peste 10,2 milioane de tone de grau, ca urmare a masurilor de sprijin acordate la timp agricultorilor. „Masurile de sprijin acordate la timp…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca, pornind de la evenimentele din 10 august, a vazut un asalt impotriva unor institutii ale statului, prima tinta fiind Jandarmeria. Ea i-a acuzat pe cei care nu au reusit sa castige puterea in urma alegerilor ca vor sa o preia…

- Un primar PNL ii cere Vioricai Dancila sa plece din funcția de premier, dupa gafele din ultima vreme:”Danchill out! Luati o pauza, doamna!, i-a transmis edilul din Alba Iulia șefei Executivului. Aceasta mai spune ca in invitatia oficiala pentru 1 Decembrie, pe care va trebui sa i-o trimita, din protocol,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca vor fi acordate stimulente financiare pentru absolventii care au obtinut media 10 atat la evaluarea nationala, cat si la examenul de bacalaureat. "Pentru ca apreciem si vrem sa incurajam performantele scolare, vom aproba astazi stimulente financiare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca vor fi acordate stimulente financiare pentru absolventii care au obtinut media 10 atat la evaluarea nationala, cat si la examenul de bacalaureat. "Pentru ca apreciem si vrem sa incurajam performantele scolare, vom aproba astazi stimulente financiare…