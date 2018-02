VIDEO Record de pierderi pentru armata Turciei, sambata, in ofensiva din regiunea siriana Afrin: un elicopter doborat, 11 soldati ucisi, alti 11 raniti

Stiri pe aceeasi tema

- Armata turca a suferit sambata cele mai grele pierderi de la inceputul ofensivei impotriva kurzilor din enclava Afrin din Siria, informeaza DPA. Potrivit mai multor comunicate ale militarilor, pe parcursul zilei si-au pierdut viata 11 soldati, iar alti 11 au fost raniti. Bilantul mortilor ii include…

- Combatantii kurzi din Siria au doborat un elicopter al armatei turce in apropiere de orasul Afrin, in nord-vestul Siriei, a anuntat sambata presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Doi militari s-au aflat la bordul elicopterului doborat.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Un elicopter militar turc a fost doborat, sambata, in cadrul operatiunii din regiunea siriana Afrin, a anuntat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a avertizat ca atacatorii vor fi trasi la raspundere, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul francez de Externe a facut "cea mai eronata" declaratie cu privire la operatiunea "Ramura de maslin", pe care Turcia o desfasoara in provincia siriana Afrin, a declarat, miercuri, ministrul turc pentru Afacerile Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Armata turca a atacat o scoala primara si o uzina pentru tratarea apei, in regiunea siriana Afrin, acuza gruparea kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG), citata de site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Sute de persoane, sosite inca din timpul noptii la Afrin din regiunile kurde din nord-estul Siriei, au participat la o manifestatie marti, in semn de solidaritate cu locuitorii enclavei kurde, vizata de o ofensiva turca, relateaza France Presse. Cu ramuri de maslin in maini- in aluzie la ofensiva…

- Ministerul Apararii rus a cerut marti ajutorul Turciei pentru recuperarea fragmentelor avionului de lupta rusesc Su-25, doborat de rebeli la 3 februarie cu o racheta sol-aer deasupra provinciei Idlib, nord-vestul Siriei, unde se afla o 'zona de dezescaladare' controlata de Turcia, in conformitate…

- Un soldat turc a fost ucis si cinci raniti luni într-un atac cu racheta si obuze în timp ce forte turce instalau un post militar în provincia siriana Idlib, au anuntat marti fortele armate turce, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Un soldat turc a fost ucis si cinci raniti luni intr-un atac cu racheta si obuze in timp ce forte turce instalau un post militar in provincia siriana Idlib, au anuntat marti fortele armate turce, relateaza Reuters. Fortele turce au ripostat cu focuri de arma, noteaza sursa citata, fara…

- Un numar de 142 de civili au fost ucisi in ofensiva militara lansata de catre armata turca in enclava siriana Afrin (nord-vest), aflata sub control kurd, a indicat luni agentia oficiala siriana de presa Sana, citata de Xinhua. Potrivit sursei, alte 345 de persoane au fost ranite in cursul operatiunii…

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana si terestra,…

- Cinci membrii ai echipajului unui tanc al armatei turce au fost uciși atunci cand vehiculul lor blindat a fost distrus de militanți kurzi din „Unitațile Populare de Protectie”( YPG) sambata aceasta in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, a declarat un purtator de cuvant al armatei turce.

- Cel putin sapte militari turci au murit in ultimele 24 de ore in cursul ofensivei Ankarei impotriva kurzilor din regiunea siriana Afrin, aceasta fiind cea mai sangeroasa zi pentru armata turca de la lansarea ofensivei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea Swat, a anuntat armata pakistaneza, intr-un comunicat.Atacatorul a vizat un teren de sport al armatei, in sectorul Kabal.Atentatul a fost revendicat de talibanii pakistanezi intr-un…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba…

- Kurzii din Siria au cerut joi Berlinului sa impiedice Turcia sa foloseasca tancuri germane in cadrul ofensivei de la Afrin, informeaza DPA. "Turcia a folosit tancuri germane pentru bombardarea la intamplare a civililor si pentru a distruge sate intregi in Afrin", a declarat Suleiman Jafaar,…

- Centrul de presa al Forțelor Democrate Siriene a comunicat faptul ca membrii acestei formațiuni armate au efectuat un atac impotriva trupelor turce din orașul Buki, aflat la nord de provincia Afrin din Siria, și au reușit sa ucida 15 soldați și sa raneasca mulți alții.

- In total, 790 de membri ai Partidului uniunii democratice kurde (PYD), ai Unitatilor de aparare a poporului (YPG) si ai gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucisi de la inceperea, pe 20 ianuarie, a operatiunii militare a Ankarei in districtul sirian Afrin, a indicat joi armata turca, citata de agentia…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP. ''Franta, si nici o alta tara,…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Guvernul sirian si un monitor de razboi au declarat ca bombardamentele turce din regiunea Afrin ocupata de kurzi au afectat grav un templu antic, relateaza News.ro. Informatia a fost data duminica, potrivit Reuters, si face referire la Ain Dara, un templu din epoca Fierului cu ruine de blocuri de bazalt…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- In urma cu exact 100 de ani, la Spataresti, langa Falticeni, avea sa se consume o batalie despre care putina lume stie ca s-a derulat. A opus armata romana si soldati din fosta armata imperiala tarista, soldati bolsevizati dupa Marea Revolutie Socialista din Rusia. A fost o confruntare militara ...

- Atacul cu rachete este o riposta la operatiunile lansate in urma cu cateva zile de armata turca, in provincia siriana Afrin, impotriva grupului insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG). Trei rachete au fost lansate miercuri seara spre orasul turc Kilis, iar una a lovit anexele…

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Ofensiva militara a Turciei impotriva militiei kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) din Siria a provocat pana luni stramutarea a circa 5.000 de oameni in districtul Afrin, dar o parte dintre locuitorii cei mai vulnerabili nu au reusit sa fuga, potrivit unui raport ONU care citeaza surse locale,…

- Autoritatile kurde siriene au decretat marti ''mobilizare generala'' pentru a apara enclava Afrin (nord), facand apel la civili ''sa puna mana pe arme'', in cea de-a patra zi a ofensivei Turciei in provincia din Siria, relateaza AFP. Ofensiva, lansata sambata…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a cerut marti Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva sa impotriva luptatorilor kurzi din enclava Afrin, in nord-vestul Siriei, despre care oficialul american a afirmat ca a stopat intoarcerea pasnica a refugiatilor si s-ar putea dovedi o ocazie de…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. ''Loviturile…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigind cel putin doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan.…

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP. Armata turca a lansat sambata in regiunea Afrin…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Fortele militare terestre din Turcia au invadat regiunea controlata de militia kurda Afrin din Siria. Atacul are loc in cursul noii ofensive "Operation Olive Branch", relateaza Welt.de, citand agentia de presa DHA si postul de televiziune NTV. Premierul turc, Binali Yildirim, a declarat ca armata a…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc...

- Armata turca a lansat vineri bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposta Siriei, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in…

- Un numar record de copii au fost raniti sau ucisi de mine antipersonal sau alte dispozitive explozive in 2016, cateva conflicte contribuind la un bilant 'ingrozitor' pentru al doilea an consecutiv, au declarat joi expertii care au prezentat raportul anual 'Landmine Monitor', transmite Reuters. Acesta…

- Valoarea unei monede Bitcoin a depasit pragul de 10.000 de dolari (7.493 lire), reusind astfel sa doboare un nou record. Criptomoneda a reusit sa depaseasca valoarea de 10.000 de dolari, la doar cateva zile dupa ce a doborat un record si a trecut de 9.000 de dolari, informeaza BBC.…

- Armata ucraineana a declarat ca cinci militari ucraineni au fost uciși, iar patru au fost raniți in confruntari cu separatiștii pro-ruși in estul țarii, transmite Europa Libera. In declarația din 24 noiembrie, Armata sustine ca cei patru soldați au fost uciși in confruntari pe duarat a 8 ore desfașurate…

