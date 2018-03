Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la The John Hopkins Kimmel Cancer Center au dezvoltat un test de urina, care poate fi facut ca procedura de rutina si care detecteaza mutatiile ADN-ului specific cancerelor uroteliale.

- Polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea și Poliției orașului Horezu sprijiniți de luptatori ai Serviciului de Acțiuni Speciale au depistat și reținut o femeie de 36 de ani, banuita de furt calificat. La data de 26 martie a.c., polițiștii au depistat, in doar cateva ore de la comiterea faptei,…

- 123 de medicamente risca sa dispara de pe piața pana la sfarșitul anului și doar 55 dintre acestea mai au intre 1-3 alternative terapeutice, iar 24 nu au alternativa generica, atrag atenția producatorii internaționali de medicamente. Criza imunoglobulinelor ar putea fi doar varful unui aisberg ce…

- Vlad Cosma a aratat o noua inregistrare intr-o „Ediție speciala”, la Antena 3, care arata cum se falsifica probe de procurorii de la DNA Ploiești. Astfel, Vlad Cosma spune ca pentru susținerea unor declarații mincinoase, martorii falși erau testați cu aparatul poligraf de la Buzau, iar proba era…

- Polițiștii din Alba Iuli au reținut un tanar banuit de comiterea unei infracțiuni de talharie. Acesta ar fi incercat sa sustraga, folosindu-se de violența, bunuri dintr-un magazin. La data de 23 martie 2018, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au identificat…

- Sindicalistii din Politie și din penitenciare protesteaza sambata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Ulterior, acestia vor pleca in mars spre Piata Victoriei unde vor…

- Imagini de groaza pentru orice fan Ferrari! Un locuitor al orasului britanic Birmingham a publicat o inregistrare pe o retea de socializare, cum automobilu-i, un 458 Spider in valoare de cel putin 200.000 de euro, ii este distrus pe nedrept.

- 15 cetațeni din Republica Moldova vor fi judecați in Franța. Suspecții sunt invinuiți ca au furat cel puțin 250 biciclete de lux in anii 2014 - 2015. Prejudiciile aduse sunt in jur de un milion de euro.

- Ministerul Finanțelor a organizat o noua extragere pentru Loteria Bonurilor, în care sunt valabile bonurile din luna februarie.Astfel, duminica, 18 martie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale - pentru tichetele emise în perioada 1-28 februrie 2018…

- Noul mecanism de stabilire, declarare si achitare a contributiilor la sanatate si pensii va pune din nu pe drumuri cele 30.000 de persoane care au depus Formularul 600 in termenul legal, respectiv pana la 31 ianuarie, a spus miercuri Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor…

- Laurette a povestit in emisiunea „Xtra Night Show” despre relatia pe care o are cu sotul ei. Aceasta nu poate oferi un raspuns cert despre momentul divortului, insa „modelul de ciocolata” a marturisit faptul ca nu a rezistat sa stea inchisa in casa, departe de viata sociala pe care o are.

- Un numar de șase perchezitii au fost efectuate, luni dimineața, de politistii bihoreni la domiciliul unor afaceristi. Aceștia sunt banuiti ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscala. In frauda sunt implicate 25 de firme, care au creat un circuit economic…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost prins de politistii aradeni, duminica seara, in orasul Nadlac, in apropierea granitei cu Ungaria, dupa ce a injunghiat o vanzatoare cu un cutit si a furat aproape 1.000 de lei din magazin, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Simona Halep s-a decis sa faca dezvaluiri incredibile chiar inaintea debutului la turneul de la Indian Wells. Organizatorii turneului au anuntat ca ofera un premiu de un milion de dolari jucatorului sau jucatoarei care va reusi sa obtina trofeul atat la simplu cat si la dublu. Halep stie deja ce…

- Doi barbati din Radauti au fost pusi sub acuzare intr-un dosar de furt. Hoții au furat bunuri de peste 20.000 de euro dintr-o casa, plecand inclusic cu usile, ferestrele, parchetul, mobila si obiectele sanitare de la baie, scrie libertatea.ro.

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut, scrie Romania TV. Accidentul…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Trei tineri cu varstele cuprinse intre 19 si 28 ani, originari din raioanele Strașeni și Falești, au fost retinuti de catre angajatii IP Rașcani a Directiei de Politie a mun. Chisinau, fiind suspectati de savarsirea unui furt.

- Dupa primele trei episoade publicate in exclusivitate de Evenimentul Zilei, in cadrul serialului „Incognito in lumea drogurilor”, continuam maine cu un episod care vizeaza activitatea drogaților romani in Spania: furturi, violențe, batai, tentative de sinucidere și carcera grea. O singura miza. Letala:…

- Tribunalul Galati a respins cererea fostului prefect al judetului Galati, Emanoil Bocaneanu, de revizuire a sentintei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri si abuz in serviciu.

- Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrița a avut un gest surprinzator pentru mulți in momentul in care nea Rața i l-a dat. Daca intr-una dintre zile concurenții de la „Ferma Vedetelor”…

- Un tablou de Edgar Degas, evaluat de specialisti la suma de 800.000 de euro, furat in 2009 dintr-un muzeu din Marsilia, a fost descoperit in cala unui autocar de angajatii de la o vama din Seine-et-Marne, Franta, informeaza lefigaro.fr.

- Un ''calator in timp'' care sustine ca vine din 2030 a trecut testul cu detectorul de minciuni in timp ce a facut o serie de predictii stranii despre viitor. Intr-un videoclip publicat pe Youtube, barbatul denumit Noah, a carui fata si voce sint distorsionate din cauza faptului ca se teme ca va fi ''…

- Drake a donat 1 milion de dolari și a filmat reacțiile oamenilor. Noua piesa a lui Drake, ”God’s Plan” a reușit sa induioșeze internauții, dupa ce muzicianul a aparut in videoclipul piesei donand aproape un milion de dolari comunitații din Miami, Florida, scrie libertatea.

- La data de 16 februarie a.c., polițiști din cadrul Postului de Politie Bengesti-Ciocadia au depistat in flagrant doi tineri de 18 ți 21 de ani, din localitate, in timp ce transportau, cu un atelaj pe drumul satesc Bengești, un numar de 8 arbori de esența fag si gorun, avand diametrul la cioata cuprins…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Buzau – Biroul Investigatii Criminale, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat un barbat in varsta de 40 ani, din Buzau, banuit de comiterea mai multor furturi. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in perioada ianuarie –…

- La data de 13 februarie, in urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 6 Politie, au depistat si retinut un barbat, banuit de comiterea unui furt dintr-o pensiune, din Cluj-Napoca. Din cercetari a reiesit ca, la data de 14/15 ianuarie 2018, cel in…

- Banuiți de furt calificat, identificați de polițiștiLa data de 9 februarie a.c., ora 12.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au identificat doi barbați, banuiți ca, in perioada octombrie 2017- februarie a.c., ar fi patruns prin efracție intr-o locuința situata in comuna Cioraști și ar…

- Lucrarile de construire a Seminarului Teologic Liceal "Mitropolitul Dosoftei", demarate anul trecut de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, ar putea beneficia de un sprijin financiar foarte important de la bugetul local al municipiului reședința de județ, astfel incat lucrarile sa fie ...

- Deși este barbat luat cu acte in regula, Tudor de la Fly Project are inca lipici la domnișoare care habar nu au ca acesta este insurat. In luna mai a anului 2015, Tudor de la Fly project se casatorea cu Anamaria Stancu , dupa ani de relație. In luna august a anului trecut, Tudor și Anamaria au devenit…

- De luni, 5 februarie 2018, debuteaza la Carei a IV-a editie a Taberei Judetene de matematica, la Liceul Tehnologic Simion Barnutiu. Prima zi va fi una de acomodare, cu activitati mai lejere dintre care mentionam o vizita la Clubul elevilor Carei, sectia Tenis de masa. Urmatoarele zile sunt dedicate…

- ​California a dat autorizatie unui mare numar de companii pentru a testa masinile autonome pe drumurile publice, iar anul trecut Waymo, divizie a Google, a "bifat" peste 500.000 km, mult peste toti ceilalti. Datele includ si numarul de dati in care soferii au fost nevoiti sa intervina, iar aici tot…

- Edilul sectoruui 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, vrea sa angajeze o firma care sa taie crengile pomilor din sector. Pe modelul foștilor edili, Rareș Manescu și Cristian Poteraș, actualul primar al sectorului 6 al Capitalei angajeaza firme private care sa taie crengile timp de doi...

- O noua putere mondiala, India, a lansat cu succes o racheta balistica intercontinentala si a intrat intr-un club select de tari care dispun de astfel de arme. Testul vine intr-o perioada in care relatiile cu tarile vecine China si Pakistan sunt tensionate.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au identificat si retinut in cursul zilei de ieri, pentru 24 de ore, un tanar din municipiu, banuit ca in cursul lunii noiembrie a patruns in doua apartamente, de unde a sustras bani si bunuri, cauzand un prejudiciu de aproximativ 3 800 de lei.

- Acoperișul unei saune din satul Ratuș, raionul Criuleni a fost cuprins de flacari. Focul a izbucnit intr-o anexa a locuinței in care era construita baia.Pompierii au reușit sa stinga flacarile inainte ca acestea sa se extinda.

- In urma cercetarilor polițiștilor clujeni, un barbat a fost reținut dupa ce a furat din doua spitale din Cluj. Din cercetari a rezultat ca, la data de 27 decembrie 2017, un barbat, de 30 de ani, din Ocna Mureș, județul Alba, ar fi patruns in doua unitați medicale de pe raza municipiului Cluj-Napoca…

- Politistii au raspuns, iar la capatul celalalt era chiar proprietarul de drept al telefonului, iar hotul a recunoscut ca l-a furat. „Asupra barbatului a fost gasit un telefon mobil susceptibil a fi sustras, care a inceput sa sune. Fiind intrebat daca stie cine suna, acesta a recunoscut ca ar fi sustras…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Vulcana Pandele au identificat principalii banuiti de sustragerea unui autovehicul, respectiv doi tineri de 14 ani, ambii din localitate.In sarcina acestora s-a retinut ca, in noaptea de 07 spre 08 ianuarie a.c., ar fi sustras un autoturism de pe raza localitatii…

- Monica Ene, fosta componenta a trupei Angels, a venit la Xtra Night Show. Costi Ionita a fost cel care le-a gasit pe ea si pe Raluca si le-a facut trupa in anii 2000. Hit-ul "Asa-s baietii" le-a facut celebre pe cele doua.

- Pe fondul situației economico-financiare dificile, Thermoenergy SA a acumulat datorii catre bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale de 4.780.566 de lei. Conducerea furnizorului de energie termica susține ca nu poate achita datoriile in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doi barbati si un adolescent au fost retinuti dupa ce au fost prinsi in flagrant, in timp ce furau motorina din rezervorul unui autobuz. In urma unei sesizari facute cu privire la comiterea unui furt de combustibil, polițiștii din Ineu, judetul Arad, au reușit prinderea in flagrant a doi barbați și…

- Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat vineri ca actualul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) a picat testul unitatii si cel al sperantei pentru rezolvarea problemelor reale ale Justitiei. În cadrul sedintei CSM, unde a participat si presedintele…

- Celebrii talhari Bonnie si Clyde au inspirat povestea de iubire a unui cuplu de raufacatori din Statele Unite. Cei doi tineri au furat o masina si au pornit intr-o cursa nebuna prin Los Angeles.

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Angajații poliției din Moscova cauta un barbat sub masca unui casier-operator care a furat o geanta cu un milion de dolari, transmite Agenția TASS, citind Serviciul de presa al Poliției capitalei ruse. Doua victime s-au adresat poliției joi. Ele au relatat despre un escroc care lucra intr-o cladire…