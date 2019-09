Stiri pe aceeasi tema

- "Ne-am autosesizat si am luat legatura cu scolile. De saptamana viitoare se vor face controale inopinate la scolile unde se livreaza produse prin licitatia facuta de Consiliul Judetean", a declarat Eliza Chirica, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean Iasi. Reactia survine dupa ce mass-media locala…

- Imagini incredibile au aparut in spațiul public. Trei elevi din clasele primare și-au vandalizat școala. S-a intamplat in comuna Clejani din Giurgiu. Copii au povestit ca au intrat in școala pe geamul unei clase.

- Cu doua sapamani inainte de inceperea noului an scolar, reprezentantul Guvernului in teritoriu, Matei Lupu, a evaluat situatia scolilor in judetul Caras-Severin, iar in urma sedintei Colegiului prefectural a schitat cateva concluzii: „Vreau sa fie totul perfect, din punctul de vedere al inceperii…

- Presedintele Donald Trump s-a intalnit miercuri la Dayton, in statul american Ohio, cu victime ale atacului armat de la sfarsitul saptamanii trecute, in timp ce protestatarii scandau "Fa ceva", "Tu esti cauza", acuzandu-l astfel ca a contribuit la cresterea tensiunilor in randul populatiei prin retorica…

- Arhiepiscopia Ortodoxa a Alba Iuliei și Manastirea Oașa organizeaza in acesta perioada o tabara vocaționala pentru tineri. Conform informațiilor furnizate de catre doamna profesoare Carmen Mihaela Jinariu, la Manastirea Oașa este in desfașurare tabara de pictura religioasa intitulata „Școala de iconografie…

- Mai multe persoane s-au simtit rau, iar un tanar a decedat la festivalul de muzica electronica Tomorrowland, care a inceput vinerea trecuta in Belgia. Politia a sanctionat 250 de persoane prinse cu droguri...

- 12 elevi din Prahova, dintre care 11 sunt fete, au reusit sa obtina media zece la examenul de Evaluare Nationala. Dupa rezolvarea contestatiilor, niciun alt elev din judet nu a mai reusit aceasta performanta.

- Procurorul general anunța declașarea unei anchete. „A fost constituit un dosar penal ce are ca obiect cercetarea imprejurarilor ce s-au semnalat in mass-media”, spune magistratul. Primul-ministru Viorica Dancila studiaza deja primele rapoarte privind fetița ridicata cu mascații din casa asistentului…