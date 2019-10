Stiri pe aceeasi tema

- Un control la o frizerie din Brașov s-a transformat intr-un dezastru total. Un polițist imbracat in civil a agresat o recepționera, cerandu-i sa-i arate banii și incercand sa ii smulga geanta. Poliția a demarat o ancheta in acest caz.

- Controlul facut de Politia Transporturi la o frizerie din Brasov s-a transformat intr-un spectacol scandalos. Unul dintre politistii imbracati in civil este acuzat ca o agreseaza pe receptionera, creandu-i sa-i arate banii din portofel si incercand sa-i smulga poseta din mana. Politia a demarat o ancheta…

- Controlul facut de Politia Transporturi la o frizerie din Brasov s-a transformat intr-un spectacol scandalos. Unul dintre politistii imbracati in civil este acuzat ca o agreseaza pe receptionera, creandu-i sa-i arate banii din portofel si incercand sa-i smulga poseta din mana. Politia a demarat o ancheta…

- Incident socant la Brasov! O femeie, angajata unui salon de infrumusetare, a fost agresata fizic si verbal de un comisar sef de la Politia Transporturi. Camerele de supraveghere din salon au surprins intregul incident.

- Un caz șocant s-a petrecut, zilele trecute, la Brașov. Angajata unei frizerii susține ca a fost agresata fizic și verbal de un presupus comisar șef de la Poliția Transporturi. Declarația ei este de necontestat, intrucat camerele de supraveghere au surprins momentele incredibile. In urma cu doar cateva…

- Barbatul decedat in timpul Maratonului Pietrei Craiului avea 39 de ani si era din Cluj-Napoca, a informat sambata ISU Arges. Doua persoane - o femeie si un barbat - au murit dupa ce au cazut intr-o rapa, in zona Dambovicioara. Cei doi participau la Maratonul Pietrei Craiului,…

- O profesoara de la un liceu din Brasov este batjocorita de o eleva, in sala de clasa, de fata cu restul colegilor, incidentul fiind filmat chiar fata, scrie observator.tv In inregistrare se vede cum eleva se ridica din banca, merge dupa profesoara in fata clasei si incepe sa-i cante…