- Șapte cupluri de vedete au acceptat provocarea ,,Asia Express”, iar dupa un maraton de aproape 5000 de kilometri, doar doua echipe au ajuns in marea finala! La final, Ana și Raluka au plecat acasa cu marele premiu de 30.000 de euro!

- Cateva ore! Atat a mai ramas pana la marea filnala „Asia Express”! Cele doua perechi, Raluka și Ana, dar și Liviu și Andrei au muncit din greu sa ajunga pana aici și au trecut printr-o mulțime de probe de foc, insa batalia finala abia acum se da!

- Penultima etapa din Thailanda și tensiunea semifinalei resimțita aseara de vedete au trimis ,,Asia Express" pe primul loc in preferințele romanilor, iar ediția spectaculoasa de luni seara a...

- Semifinala celui mai dur reality show a dus aventura la un alt nivel, iar echipele care au reusit sa depaseasca si acest obstacol se inscriu acum in cursa marelui premiu de 30.000 Euro. Provocati de fostii concurenti, care le-au pus intrebari detaliate despre momentele cheie ale experientei lor, vedetele…

- Acum mai bine de o luna, opt cupluri de vedete au acceptat experiența vieții lor și s-au aventurat intr-un maraton inedit pe teritoriul asiatic, care i-a scos din zona de confort inca din primul moment. Au mai ramas doar 3 echipe. Care dintre cele 3 echipe va castiga marele premiu de 30.000 de euro?…

- Pentru ca au ajuns primele, Raluka si Ana au castigat trofeul. "Ce dragut, am luat elefantelul". Pentru Liviu si Andrei, insa, vestile nu sunt deloc bune, mai ales ca regulile s-au schimbat Daca dragonul este rosu, ultima echipa ajunsa pleaca acasa, astfel ca Liviu si Andrei sunt in pericol de eliminare.

- Se aproprie incercarile marii finale la ,,Asia Express”, iar vedetele ramase in ultima parte din Drumul Dragonului vor imparti emotii si momente de neimaginat in prima etapa din Thailanda. Incepand cu seara aceasta, de la ora 20:00, echipele se vor duela intr-o editie memorabila, pe cat frumoasa, pe…

- Raluka a trecut prin momente grele in timpul probei de marți seara de la Asia Express. Cantareața, impreuna cu colega ei, Ana Baniciu, trebuia sa culeaga furnici roșii pentru a le aduna intr-o galeata.

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, a fost pana in acest moment o provocare continua pentru echipele implicate, insa testul este departe de a se fi incheiat. Cele opt vedete ramase in competiție au parcurs deja jumatate din maratonul de 5000 kilometri, timp in care și-au depașit limitele și s-au…

- Adrenalina, suspans, nervi și tensiune, dar și experiențe de neuitat, in Laos, la "Asia Express". Ultimele minute din cursa catre victorie le-a dat emoții mari lui Liviu Varciu si Andrei Stefanescu.

- Printre efort, sudoare, nervi intinși la maximum și oboseala, experiențele traite la "Asia Express" le-au emoționat la maximum pe vedetele noastre. Ana și Raluka, de exemplu, au trait o astfel de clipa in Laos, dupa ce au facut autostopul pentru a ajunge la destinația indicata de Gina.

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in Laos. In cea de-a doua proba, Ana și Raluka pleaca la drum cu un "handicap", oferit fetelor de echipa Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu.

- Neobișnuite cu haosul din trafic, Raluka și Ana Baniciu se vor confrunta cu momente pline de tensiune in competiția Asia Express, chiar in momentul in care cauta un mijloc de transport catre urmatorul punct de intalnire. Aflate printre mașini, in traficul supraaglomerat, cele doua vedete vor fi martorele…

- Raluka și Ana Baniciu au trecut pirn clipe extrem de neplacute in Asia, fiind martorele unui accident in trafic. Luni seara, ediția premiera a celui mai dur reality show, a fost o prima lecție pentru vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Vietnamul, primul punct de oprire din cursa de…

- Luni seara, ediția premiera a celui mai dur reality show, a fost o prima lecție pentru vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Vietnamul, primul punct de oprire din cursa de 5000 de kilometri, s-a dovedit a fi un test al iscusinței și al norocului, pe care cele șapte echipe l-au trecut…

- Liviu Varciu iși dorește enorm de mult un fiu. Artistul este tatic de fete. Liviu Varciu are doua fete, una adolescenta, cealalta inca bebeluș. Carmina, fiica cea mare a artistului , este rezultat al relației pe care Livviu Varciu a avut-o cu o femeie pe nume Amy Teiceanu. Mezina lui Liviu Varciu, Anastasia…

- Au mai ramas doar cinci zile pana la marea premiera a celui mai dur reality show, Asia Express, care va tine telespectatorii Antena 1 cu sufletul la gura incepand cu 12 februarie, de la ora 20:00. ,,Experienta vietii” pentru cele sapte echipe de vedete participante a insemnat un pariu cu ei insisi,…

- Intoarsa recent din Asia, acolo unde s-a filmat show-ul Asia Express, Raluka a povestit ce a insemnat aceasta experiența pentru ea. Nu a fost deloc ușor pentru ea și pentru Ana Baniciu, coechipiera sa.