Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Alaves a preluat momentan sefia in campionatul Spaniei, La Liga, dupa victoria de vineri seara, din prologul etapei a 9-a, din deplasare, 1-0 (0-0), contra celor de la Celta Vigo. Singurul gol al partidei a fost reusit de Tomas Pina, in minutul 58. Alaves are…

- Carlo Ancelotti, antrenorul echipei italiene de fotbal Napoli, si-a exprimat satisfactia pentru victoria obtinuta in extremis in fata formatiei engleze FC Liverpool, finalista Ligii Campionilor, cu 1-0, miercuri seara pe teren propriu, in etapa a doua a grupelor Champions League. "Am abordat bine acest…

- FCSB a semnat un parteneriat cu Școala de fotbal a lui Vali Badea, fostul atacant al roș-albaștrilor din perioada in care o califica pe Steaua in UEFA Champions League dupa 10 ani de pauza. Astfel, Vasile Geambazi, cel care se ocupa strict de secțiile de juniori de la FCSB, a dat o lovitura importanta.…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, si Juventus Torino s-au impus fara probleme, miercuri, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, in timp ce Olympique Lyon a produs surpriza zilei, prin victoria reusita in deplasare cu Manchester City. Real a dispus cu 3-0 de AS Roma, pe ''Santiago…

- Fostul international portughez Fabio Coentrao, care nu mai intra in vederile antrenorului echipei spaniole Real Madrid, Julen Lopetegui, a anuntat, vineri, decizia sa de a semna pentru clubul Rio Ave, din prima liga lusitana de fotbal. ''Salut, eu sunt noua intarire a echipei Rio Ave'',…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca unul dintre motivele principale pentru care s-a transferat de la Real Madrid la Juventus Torino il reprezinta dorinta a castiga Liga Campionilor cu echipa italiana de fotbal. "Vreau sa castig Liga Campionilor cu Juve. Ne focalizam asupra acestui lucru,…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins cu scorul de 2-1 formatia italiana AS Roma, intr-o partida din cadrul turneului amical de fotbal International Champions Cup, disputata marti seara pe MetLife Stadium din East Rutherford (Statele Unite). Madrilenii au obtinut victoria gratie golurilor marcate in…

- CFR Cluj a ratat calificarea in turul III al preliminariilor Champions League, dupa 1-1 cu Malmo. (Detalii aici) Dupa meci, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre campioana Romaniei și despre ratarea calificarii, criticand faptul ca nu s-au facut schimbari in echipa. "Eu ma așteptam…