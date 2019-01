Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams a spus la finalul meciului castigat impotriva Simonei Halep in optimile de finala de la Australian Open 2019 ca a fost nevoita sa lupte pentru a iesi imvingatoare din aceasta confruntare, scrie digi24.ro. "Halep este numarul unu pentru ca merita", a spus Williams."A fost un meci foarte…

- Serena Williams a laudat-o pe Simona Halep, dupa ce a invins-o, astazi, in optimile de finala ale turneului de la Australian Open, cu 6-1, 4-6, 6-4. "A fost un meci intens, cu puncte incredibile, dar pentru asta joc tenis și de asta iubim acest sport. Trebuia sa-mi ridic jocul dupa acel set doi, pentru…

- Serena Williams a invins-o pe Simona Halep, scor 6-1, 4-6, 6-4, s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, iar la finalul luptei din optimile de finala a avut un discurs aplaudat in picioare de miile de fani de pe Rod Laver Arena, cel mai mare stadion al complexului.Serena…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de americanca Serena Williams cu 6-1, 4-6, 6-4, luni, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Serena Williams a invins-o pe Simona Halep, scor 6-1, 4-6, 6-4, s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, iar la finalul luptei din optimile de finala a avut un discurs aplaudat in picioare de miile de fani de pe Rod Laver Arena, cel mai mare stadion al complexului care...

- Simona Halep a reacționat la victoria spectaculoasa de la Australian Open, acolo unde a invins-o pe Venus Williams.Simona Halep, numarul 1 mondial a intalnit-o in Turul III de la Australian Open pe jucatoarea americana Venus Williams. Simona a caștigat in doua seturi 6-2 6-6-3. In optimile…

- Castigatoare de maniera clara in fata lui Venus Williams, scor 6-2, 6-3, Simona Halep e gata de infruntarea cu Serena Williams, a opta a carierei, din optimile de finala de la Australian Open.

- Serena Williams își așteapta deja adversara din optimile Australian Open, dupa ce a obținut o victorie categorica în fața Dayanei Yastremska. Campioana de șapte ori la Melbourne, Serena a declarat ca i-ar placea un duel cu numarul 1 mondial, Simona Halep, care o înfrunta în turul…