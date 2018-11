Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, neaga faptul ca a facut gesturi obscene in plenul Parlamentului. Intrebat de mai multe ori de ce a facut acel gest, Iordache a spus ca „ni s-a parut”. Intrebat in mod insistent de jurnaliști pentru cine și de ce a aratat degetul mijlociu, vicepreședintele Camerei Deputaților a precizat ca avea doar mainile ridicate. „E un gest normal, am incheiat discuția”, a spus Iordache, la insistențele jurnaliștilor. Gestul obscen al lui Florin Iordache a venit dupa ce, prin votul PSD-ALDE, au fost adoptate doua ordonanțe de urgența in domeniul justiției,…