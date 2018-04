Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Haltere a facut un efort imens pentru ca saptamana trecuta sa se desfașoare Campionatele Europene la Izvorani. Jurnaliștii straini prezenți la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani au fost impresionați de felul in care Romania a reușit sa organize o competiție de asemnea…

- Magistrații Tribunalului Prahova a prelungit, din nou, cu înca 60 de zile, interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmelor Asesoft International SA si Teamnet International SA, controlate de fostul deputat Sebastian Ghita.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Rusia a subestimat reactia internationala la atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie, despre care Londra sustine ca a fost orchestrat de Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti. Liviu Dragnea a spus luni, ca nu a discutat cu președintele pe aceasta tema.„Nu am discutat cu președintele pe aceasta tema. Ce speranțe sa am…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat ca a fost vorba despre o eroare de redactare in ceea ce privește amenda data barbatului surdo-mut sancționat pentru scandare de lozinci. Ministrul Carmen Dan a precizat ca a fost vorba despre o eroare de redactare in cazul amenzii pe care a primit-o un barbat…

- Marti sediul BMW de la Munchen si o fabrica de motoare din Austria au fost perchezitionate de anchetatori, ca parte a unei investigatii care vrea sa determine daca grupul german a folosit soft-uri care sa pacaleasca testele de emisii. BMW spune ca soft-ul de la care a pornit totul a fost instalat din…

- Una din ultimele iesiri publice ale lui Andrei Gheorghe a fost o rabufnire dura la adresa medicului de la Iasi, care anuntase ca nu-i va trata pe protestatarii din Piata Victoriei! "Individul merita vizitat, scriitor, umanist luminat, polemist ridicol, o tata electrocutata", este mesajul postat pe contul…

- Multa lume s-a uitat la televizor din curiozitatea de a vedea ce mai debiteaza Ghita despre statul paralel. Anuntat cu surle si trambite marele interviu al jurnalistului de casa al Elenei Udrea, Ion Cristoiu, a scos in iveala insa alte aspecte pe care cele doua tabere pro penali si pro justitie nu prea…

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a comentat succint, marți, informația ca ar fi vizat intr-un nou dosar penal ca urmare a unei plangeri depuse, la finalul anului trecut, de un cetațean.

- Sunt anchete in desfasurare la Spitalul de Pediatrie Sf. Ioan din Galati, dupa ce intr-o baie au fost filmati viermi langa obiectele sanitare. Descoperirea a fost facuta de mama unui copil, care a postat imaginile pe retelele de socializare.

- Propusa ca alternativa pentru mesageria vocala, noua functie din aplicatia Google Duo permite trimiterea de scurte mesaje video catre persoanele care nu pot fi contactate in mod direct. Echivalent pentru serviciul de mesagerie asigurat in retelele de telefonie mobila, optiunea “leave video message”…

- Scandal la ședința Comisiei juridice, numiri și imunitați a Parlamentului din 7 martie. Asta dupa ce membrii grupului de inițiativa pentru organizarea referendumului anti-mixt, Ștefan Gligor și Valeriu Pașa, au cerut sa iși exprime parere pe marginea acestui subiect.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca va demisiona din toate functiile din partid daca problemele grave ale Bucurestiului nu isi vor regasi o rezolvare "intr-un timp rezonaibil", spunand ca nu ii folosesc functiile din…

- Conferința Județeana Extraordinara a PSD Alba a aprobat ieri, 3 martie 2018, propunerile de modificare a statutului PSD și delegații la Congresul PSD care va avea loc in 10 martie la București.La ședința au participat parlamentarii PSD Alba, domnii Ioan Dirzu și Daniel Breaz, ministrul delegat…

- Noua destinatie a dezvoltatorilor imobiliari. Orasul aflat la un pas sa intreaca Bucurestiul si Cluj Este noua destinatie imobiliara a dezvoltatorilor de locuinte. Pretul mediu al apartamentelor depaseste 1.000 de euro/mp. Constanta se înscrie astfel în lista celor mai mari piete rezidentiale…

- Mai mulți oameni ridiculizeaza autoritațile unui oraș din Scoția. Un videoclip-parodie care ridiculizeaza adimistrația unui oraș din Scoția a devenit viral pe Facebook. Imaginile il prezinta pe un ”angajat al consiliului” care toarna cereale intr-o gaura din asflat pentru ca municipalitatea nu mai are…

- Este vorba de noul motor pe benzina 1.6 SCE de 115 CP care are o injectie clasica multipunct si care primeste acum in premiera o instalatie de gaz Tomasetto. Este vorba de instalatia Tomasetto STAG 4QBOX care dispune de un reductor Tomasetto AT si o rampa de injectoare de ultima generatie…

- Presedintele Romaniei cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA.

- ACS Poli Timisoara a mai inregistrat doua contracte in ultima zi de transferuri din Romania. De marti, Leo Grozavu se poate baza oficial si pe argentinianul Esteban Ciaccheri, dar si tanarul jucator de banda stanga Iulian Carabela. Ambii vin ca liberi de contract. In ”era” Grozavu, la clubul alb-violet…

- In cadrul ședinței de vineri, 16 februarie, consilierii județeni au aprobat repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a fondului de 20.104.000 lei aflat la dispoziția CJ Prahova. Banii pot fi folosiți pentru dezvoltare locala și susținerea unor proiecte de infrastructura la care este necesara…

- Un accident, in care a fost implicat un autobuz RAT a avut loc vineri, in jurul pranzului, in apropiere de Maternitate. Din primele cercetari, soferul autobuzului se face vinovat de accident. Acesta, circula pe prima banda, și nu ar fi pastrat distanța regulamentara in mers fața de o autoutilitara care…

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) trage un semnal de alarma cu privire la practicile aparute in ultima vreme, in ceea ce privește procesul de evaluare a unitaților de invațamant din țara. Astfel, ARACIP semnaleaza ca firme private trimit oferte conducerilor…

- Scandalul fabricarii de probe din cadrul DNA Ploiești ia amploare. Dupa ce a aparut informația ca Laura Codruța Kovesi, șefa instituției, ar fi avut cunoștința de aceste fapte, mai multe voci din spațiul public au cerut demisia procurorului-șef.

- Un reprezentant al Ministerului irakian de Interne afirma ca liderul organizatiei teroriste Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Angajata salonului de coafura din Craiova marturiseste ca dupa ce a fost furata chiar sub ochii ei, politistii i-au sugerat sa-si retraga plangerea "Am sunat la 112 si au venit trei politisti. Mi-au spus ca trebuie sa vina criminalistica desi sunt foarte multi clienti si ar fi de preferat…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Regizorul Cristian Mungiu avertizeaza ca imaginea Romaniei ar putea avea de suferit din cauza unor incidente ca cel de duminica, de la Muzeul Țaranului Roman, cand proiecția filmului „120BPM/batai pe minut”, premiat la Cannes, a fost intrerupta cu cantece bisericești.

- O familie din Pașcani primește lunar din partea autoritaților un ajutor social in valoare de 4.000 de lei. Cei doi soți și cei 10 copii ai lor primesc, pe langa bani, și produse alimentare, scrie Adevarul.

- Daniel Zamfir din PNL a intrat in conflict cu liderul partidului, Ludovic Orban, care l-a acuzat de „deviații” de la linia partidului. Disputa dintre cei doi pare ca a atins apogeul astazi, cand Zamfir a primit o lovitura dura, fiind inlocuit la conducerea Comisie economice din Senat.

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- Reactia rectorului vine dupa ce numele lui a aparut pe o lista in care se regasesc 45 de rectori ai unor universitati de stat si private care si-ar fi exprimat sprijinul pentru actualul rector al Universitatii Stefan cel mare din Suceava. Rectorul Ioan Aurel Pop a declarat pentru Digi24 prin intermediul…

- Fostul edil al Capitalei traverseaza serioase probleme financiare si nu de ieri sau de astazi. Viorel Lis (73 de ani) isi permite cu greu sa-si achizitioneze toate medicamentele si sa-si faca toate investigatiile medicale. Ca sa faca rost de bani, sotia lui a vrut sa-i vanda costumele pe care fostul…

- In urma atacurilor susținute astazi de catre fracțiunea liberala din cadrul CMC, primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, face urmatoarea declarație de presa. In ultimii 10 ani, liberalii nu au achiziționat tehnica moderna pentru deszapezire.

- Liviu Dragnea îi raspunde lui Klaus Iohannis în scandalul penalilor. Președintele PSD nu renunța la posibilitatea ca din Guvern sa faca parte unele persoane cu probleme penale. „Raspund la orice fel de invitație. Comitetul Executiv Național va vota în Plen, vineri,…

- Jandarmeria Capitalei face o analiza dupa ce, in spatiul public, au aparut imagini cu un jandarm care loveste mai multe persoane, participanti la protestul care a avut loc sambata. Reactia, in timp ce protestatarii incercau sa indeparteze gardul de delimitare instalat de fortele de ordine.

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si mai multi membri ai cabinetului sau au suferit iritatii oculare severe dupa ce au participat la un eveniment saptamana trecuta in statul Queretaro (centru), a anuntat intr-un comunicat duminica seara biroul presedintelui, informeaza luni Reuters, citeaza…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe a renunțat sa mai mearga la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Informația a fost comentata de fostul premier…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii, sustine ca modificarile aduse Codului fiscal ii afecteaza in mod negativ pe artistii cei mai vulnerabili si pe cei aflati la inceput de cariera. "Cultura Romaniei de astazi primeste o lovitura pe termen lung din partea guvernului PSD…

- Directorul IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, sustine ca Federatia Rusa a capturat controlul asupra mintilor oamenilor prin finantarea generoasa a sute de portaluri si de televiziuni in spatiul nostru. Intr-un interviu pentru Radio Europa Libera, Igor Munteanu a calificat reactia diplomatiei ruse la legea…

- Reprezentantii DIICOT informeaza ca in cursul zilei de astazi, le a parvenit informatia ca inculpatul LUCAN MIHAI a descoperit in autoturismul pe care il utiliza, un mijloc de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism. "Precizam…

- Seful Executivului a facut aceste afirmatii la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica). "Este un pas pentru…

- In Monitorul Oficial au fost publicate atat hotararea privind rechemarea lui Mihai Botorog din functia de sef al Consulatului Romaniei la Bonn, cat si cea de numire a lui Gheorghe Dimitrescu. Dimitrescu ar urma sa-si preia functia odata cu plecarea lui Botorog, care trebuie sa aiba loc in termen…