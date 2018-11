Stiri pe aceeasi tema

- Un pahar cu apa calda baut pe stomacul gol ajuta la pierderea kilogramelor mai repede și mai sanatos decat alte metode de slabire, potrivt Exquis.ro.Dieta cu apa calda provine din medicina tradiționala chineza și implica un consum de apa calda, nu mai mult de un pahar la inceput, cu inghițituri…

- Celulita de pe burta este una dintre cele mai dificile de eliminat, in special cea care se acumuleaza in zona stomacului si deasupra abdomenului, scrie ele.ro. Citeste si Dieta disociata, slabesti 10 kilograme in 9 zile Mare atentie la alimentatie Una dintre principalele cauze…

- Fiecare regim alimentar difera de la persoana la persoana, dar chiar și așa, sunt mulți cei care se inspira dupa sugestiile diverselor vedete. Bizar dar adevarat, printre adepți se numara și alte celebritați. Dovada: Oana Roman, care ii urmeaza sfatul fostei soții a lui Liviu Varciu.

- Razvan Popescu a slabit 30 de kilograme! Il știm de la Radio 21, i-am auzit vocea de nenumarate ori la Radio ZU, face echipa cu Flick, cel poreclit și Domnul Rima. Este MC la evenimente. Il știam un grasuț, iar acum aflam ca a slabit 30 de akilograme și arata cu totul altfel, spre surprinderea […] The…

- Omul de radio Razvan Popescu a trecut printr-o transformare uluitoare. Acesta a reușit sa slabeasca 30 de kilograme, iar schimbarea este remarcabila. Razvan Popescu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio din țara noastra. Fanii il pot auzi la radio ZU, acolo unde face echipa cu Flick.…

- O dieta care presupune inlocuirea alimentelor solide cu supe si shake-uri poate ajuta persoanele obeze sa piarda o cantitate importanta din greutatea corporala, sugereaza un studiu publicat recent in jurnalul BMJ, citat joi de Press Association. Mai multi pacienti din Marea Britanie cu…

- Desi oarecum neclara in privinta continutului sau, dieta mediteraneana presupune un consum ridicat de peste, nuci, legume proaspete, ulei de masline si fructe. ''Este deosebit de important sa cunoastem ce fel de instrumente detinem in prezent pentru a face fata acestui proces de imbatranire cu care…