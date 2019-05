Stiri pe aceeasi tema

- Bryan Heynen a deschis scorul in minutul 41, cu o deviere subtila din careul de 6 metri. Mbwana Samata a dublat diferența imediat dupa pauza. A primit o pasa filtranta de la Malinovky, apoi a șutat din unghi pe sub portarul lui Standard. Trossard a marcat golul de 3-0 la finalul unei acțiuni școala.…

- Revenit in Belgia, dupa ce a semnat cu echipa olandeza Ajax Amsterdam, Razvan Marin (22 de ani) a avut parte de o seara de coșmar in tricoul echipei Standard Liege. Formația valona a fost umilita de rivala FC Brugge, scor 0-4, intr-un meci in care internaționalul roman a fost “integralist”.

- Razvan Marin va evolua in tricoul lui Standard Liege pana la finalul acestui sezon, urmand a face joncțiunea cu lotul condus de Erik ten Hag din vara. Internationalul roman a fost prezentat, joi, de Marc Overmars, directorul sportiv al "lancierilor", și de Edwin van der Sar, portarul de legenda al…

- Razvan Marin e in negocieri avansate cu Ajax, dar pana la semnarea contractului romanul continua sa faca spectacol in Belgia, unde a reușit doua pase de gol in victoria lui Standard Liege, 3-1 cu Antwerp, echipa antrenata de Boloni. Mijlocașul roman in varsta de 22 de ani a reușit o faza de toata frumusețea…

- Mijlocasul român al echipei Standard Liege, Razvan Marin, este aproape de un transfer la Ajax Amsterdam, unde este considerat succesorul lui Frenkie De Jong, informeaza News.ro.Potrivit De Telegraaf, citat de presa belgiana, Ajax a ajuns la un acord cu Standard pentru transferul lui Marin…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat un gol pentru Standard Liege, care a invins-o pe Lokeren cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Internationalul roman a deschis scorul in min. 16, celelalte goluri ale gazdelor fiind…