Stiri pe aceeasi tema

- Iesire extrem de dura a vedetei Romania TV, Victor Ciutacu. Acesta a lansat un atac fara precedent la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ciutacu vrea ca unul dintre procurorii DNA sa raspunda pentru presupusele probe masluite in marile dosare.Citește și: Andrei Gheorghe…

- Bolnavii de epilepsie din Romania refuza, in mare parte, sa apeleze la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate – CNAS. Dorința acestora ar fi provocata de lipsa de toleranța și ințelegere a societații.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca trebuie organizat un referendum pe tema redefinirii familiei in Constitutie si le-a transmis celor care au 'ingrijorari' ca Romania ar putea deveni o tara mai putin liberala ca acest lucru nu se va intampla. "Eu raman la convingerea…

- Prezent la Conferinta Capital Transporturi si Infrastructura 2018, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a facut o radiografie a principalelor proiecte de infrastructura aflate in derulare.

- Traian Basescu a fost sambata in Republica Moldova pentru a participa la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania. Acesta a declarat ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler”, dupa „odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a raspuns într-un interviu realizat pentru sputnik.md daca americanii sunt sau nu implicați americanii în justiția româna. Sputnik va prezinta prima parte dintr-un interviu-eveniment: implicarea americana în România, disecata de…

- Scandalul legat de firma Cambridge Analytica ridica o serie de intrebari legate de protecția datelor personale pe internet. Mai mult decat atat, pune sub semnul intrebarii intreaga filosofie legata de campaniile electorale si instrumentele folosite pentru a atrage alegatori. In acest caz, firma britanica…

- Romania și Suedia vor juca un amical pe 27 martie, de la ora 21:30, care se va disputa pe stadionul "Ion Oblemenco". Potrivit surselor GSP.RO, incepand de duminica, cei de la Ecogarden, firma care se ocupa de gazonul de pe "Ion Oblemenco", au acoperit suprafața de joc cu o prelata speciala, care lasa…

- Statisticile oficiale ale Ministerului de Externe arata ca peste patru milioane de romani au rezidenta in strainatate. Asta inseamna ca 20% din populația Romaniei s-a stabilit pe termen lung in afara granițelor. Anul trecut, acestora li s-au mai adaugat alte doua milioane de turiști romani. Bogdan…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca o echipa de specialisti lucreaza la elaborarea proiectului privind supravegherea electronica a detinutilor care isi vor executa pedeapsa acasa, avand bratari speciale. Proiectul va introduce o infractiune noua, aceea de sustragere de la supravegherea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproape 4.700 de controale, de la inceputul anului pana in prezent, iar in urma neregulilor gasite a aplicat amenzi in valoare totala de 1,052 milioane de lei.”Pentru a asigura buna…

- Adrian Thiess este gata sa organizeze in Romania acest patrulater de vis, dar sunt probleme legate de semnarea contractului cu FCSB. Thiess este gata sa renunțe la echipa romaneasca din cauza pretențiilor exagerate. "Exista acest proiect de doi ani. Problema a fost FCSB, nu ne mai bazam pe…

- Educatia financiara e foarte scazuta in Romania,a declarat guvernatorul BNR Foto: BNR. Educatia financiara si fiscala este foarte scazuta în România, a declarat vineri, 16 martie, guvernatorul Bancii Nationale Mugur Isarescu la conferinta "Incluziunea financiara - de la vorbe…

- Pensia speciala este un venit care se ofera anumitor categorii profesionale, dincolo de principiul contributivitații. Adica exista persoane care iau mai mult decat au contribuit la fondul de pensii in viața lor. Pe de alta parte, cei care iau pensii normale au o limitare dincolo de care nu au cum sa…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca „Problema este rezolvata”.…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca „problema va fi rezolvat…

- Fostul deputat Sebastian Ghita considera ca nu este o problema in a schimba informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet, respectiv a afla informatii utile despre ministrii care ar urma sa intre in componenta acestuia. "Cateodata, in Romania, politicienii se ascund ca ilegalistii si…

- CAȘTIGATOR EXATLON. Pe unul dintre grupurile susținatorilor EXATLON ROMANIA, a fost publicata o fotografie care ar arata ca Mariana ar fi caștigatoarea EXATLON ROMANIA. CAȘTIGATOR EXATLON. Iata fotografia: CAȘTIGATOR EXATLON. Problema este ca aceasta poza este un photoshop…

- Autor: Adrian SEVERIN PSD nu (mai) este nici Partid nici Social nici Democrat. Tot așa cum PNL nu (mai) este nici Partid nici Național nici Liberal. Argumentele in susținerea unor atari afirmații sunt evidente și de necontestat. (Un electorat - de stanga sau de dreapta - nu echivaleaza cu un partid.)…

- Prin vocea lui Eugen Tomac, membrii PMP au anuntat obiectivul de tara ce consta in unirea Republicii Moldova cu Romania. In acest sens, s-a decis ca in cadrul consiliilor locale municipale, consilierii sa semneze o declaratie de unire. La Buzau, misiunea de a le propune colegilor din miniparlamentul…

- Emil Boc susține ca Primaria Cluj-Napoca va avea ca ”angajat” un robot- funcționar public virtual. “Funcționarul virtual se numește Antonia si din 15 aprilie va lucra pentru a directiona cererile online depuse de cetateni”, a spus Emil Boc,…

- Finantatorul echipei FCSB, George Becali, a tinut sa se distanteze de afirmatiile facute de Helmuth Duckadam in spatiul public, dupa ce directorul de imagine al vicecampioanei a criticat evolutiile avute de jucatorii transferati de la FC Viitorul. "Cu tot respectul pentru Duckadam, este…

- In curand, Siria se va depopula de tot si atunci vom ajunge pe un binemeritat loc I. Macar la capitolul „Luandu-ne lumea-n cap” sa excelam si noi ca tara! Faptul ca, pe durata unui deceniu, din 2007 pana anul trecut, Romania a pierdut aproximativ 17% din populatie ne face sa reflectam la cel putin doua…

- "Intentionat nu am vorbit despre acest lucru fiindca institutia e necesara, institutia este OK si aici vad ca nu se poate discuta rational, nu se poate discuta cu nuante, ori e alb, ori e negru, nu exista nuante si e o problema foarte serioasa. In ceea ce priveste institutia, nu pot sa spun decat…

- Situatia în România este grava, înca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este în continuare vaccinul, a avertizat sâmbata, într-o conferinta de presa, managerul

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- "Nu am discutat despre subiectul asta, dar aici eu am opinie foarte clara, nu este nici impotriva, nici pentru, dar noi ne putem ghida doar dupa Constitutie si dupa legi. Deocamdata legile din Romania spun despre o anumita procedura, este singura care poate sa fie valabila. (...) Noi propusesem schimbarea…

- Un loc de parcare a dus la bataia anului in Timis, Romania. Un preot, furios ca a fost amendat pentru ca si-a lasat masina aiurea, s-a razbunat violent. Totul s-a intamplat la Lugoj, unde preotul venise cu niste treburi.

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Viitorul bugetului UE dupa 2020 este subiectul cel mai important aflat pe ordinea de zi a institutiilor europene. Parlamentul European se afla deja in plina dezbatere formala si informala cu privire la viitorul cadrului financiar multianual 2021-2027 (daca durata cadrului financiar multianual…

- Fostul sef al SIPA Marian Ureche a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca se incearca discreditarea institutiei pe care a condus-o, adaugand ca nu a comis abuzuri pe parcursul mandatului sau, respectand reglementarile legale. Ureche a fost audiat de comisia parlamentara de ancheta privind…

- Prezent la deschiderea editiei 2018 a expozitiei de aparatura si tehnologie medicala MaraMedica, primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches “a pus degetul pe rana” si a vorbit deschis despre problemele din sistem si despre cum ar trebui acestea remediate. “Ma bucura faptul ca aceasta onorabila…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca problema maghiara nu e nici de departe solutionata in Romania si citeaza concliziile unui raport al Consiliului Europei. Liderul maghiar sustine ca Romania transmite in exterior, in special pe cai diplomatice, imaginea unei țari model in privința respectarii…

- “Dragostea poarta pantofi rosii” / Campanie impotriva violentei domestice in Eveniment / Miercuri, 14 februarie 2018, de Ziua Internationala a Iubirii, la Muzeul National de Istorie din Bucuresti a avut loc un eveniment cu un mesaj extrem de emotionant si o simbolistica puternica pentru societatea…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, Eugen Teodorovici a spus ca "avem toate motivele sa credem ca astfel de practici exista, din pacate". Amintim ca procurorul Mihaiela Moraru Iorga a facut declarații cutremuratoare duminica seara, la Sinteza Zilei. Iorga susține ca procurorul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea sustine ca nu doreste ca Laura Codruta Kovesi sa plece de la conducerea DNA, comentand stenogramele publicate de procurori luni dimineata. “Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare sa plece cand ii vine sorocul si aici nu se pune problema sa plece…

- Un copil de numai noua ani, legitimat la clubul CSM Raraul Campulung Moldovenesc, a impresionat lumea sahului din Romania. Prezent sambata la Memorialul sahist „Mihai Cartis", organizat de Asociatia judeteana de sah Oradea, Victor Andrei Dranga a devenit rapid vedeta intrecerii.S-au ...

- Dezbaterile pe tema legilor Justiției din Romania au luat sfarști in Parlamentul European. Potrivit Sabinei Iosub, in sala nu au mai fost prezenți ”agitatori”, așa cum s-a mai intamplat. Totuși, au fost și cateva manifestari mai puțin elegante. ”Acolo unde sunt domnul Preda și…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire.In general,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am acelasi…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca el spera ca in actualul proces de modificare a legilor justiției se poate ajunge la un deznodamant favorabil, mai ales daca legile vor fi puse in acord cu deciziile CCR. Iohannis a explicat ca va face tot ce depinde de el pentru ca aceste legi sa nu afecteze…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- De cand lumea și pamantul ne gandim la combinații. Neputandu-le face singuri, apelam la prieteni ori oameni cu aceleași apucaturi. Și uite așa apare grupul de interese. Care lejer poate dovedi sinonimie cu „GIO”. Știți voi, „grup infracțional organizat”… Romania,…

- In decretul publicat miercuri in Monitorul Oficial se arata ca "se desemneaza doamna Viorica Dancila in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programuljui si listei noului guvern potrivit art 103 (alin.2) din Constitutia Romaniei,…

- Elevii: Daca ni se iau telefoanele, nu mai putem filma abuzurile Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda. Presedintele…

- Si el ca si multi alti viticultori, se confrunta cu o mare problema in obtinerea unor produse viticole de calitate. La cultura vegetala Gheorghe Albu lucreaza pe baza unor contracte de arenda pe termen lung, cu durata de 10 ani. Ca urmare suprafețele raman constante de la un an la altul, iar pe partea…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…