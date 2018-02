Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- Bugetul municipiului Iași – primul test, in Consiliul Local, dupa excluderea primarului Mihai Chirica din PSD. Va susține coaliția PSD-ALDE acest buget, sau ne așteapta un lung razboi politic? Primarul Mihai Chirica și jurnalistul Toni Hrițac, redactor șef la Ziarul de Iași, vin la emisiunea IMPERATIV,…

- „Alte discuții sterile despre bugetul Bistriței, in timp ce adevaratele probleme zac nerezolvate”, scrie consilierul municipal Mircea Archiudean pe contul sau de Facebook. Potrivit lui Archiudean, atat primarul Cretu, cat si cei care il sustin nu au invatat nimic din esecul partiei de schi, in timp…

- Deputatul USR Claudiu Nasui scrie, pe pagina sa de Facebook , ca presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, intrata in atentia opiniei publice dupa ce s-a intrebat intr-un interviu pentru Stirile ProTv de ce femeile nu pot fi motostivuitor,…

- Un gigant media a declarat razboi companiei Facebook. Unul dintre ziarele cu cel mai mari numar de urmaritori pe rețelele de socializare și, in același timp, cel mai citit ziar din Brazilia – Folha de S Paulo, a anunțat o masura in premiera.

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei sa abroge articolul din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant care prevede ca elevii trebuie sa depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata orei de curs. In cazul in…

- Biroul Permanent Județean al PSD Iași a votat astazi pentru excluderea din partid a primarului Mihai Chirica si a altor doi membri ai formatiunii politice. Decizia confirma propunerea Comisiei de Etica a social democratilor care a dispus sanctionarea edilului iesean precum si a viceprimarului Gabriel…

- Primarul Mihai Chirica a sustinut o conferinta care a fost transmisa live pe internet. Edilul a discutat despre problemele de la Aeroport si despre alte subiecte de interes general pentru ieseni. YouTube si Facebook

- ,,Pe aceasta cale, Primaria Carei solicita locuitorilor municipiului sa protejeze spațiile verzi, pentru a caror intreținere se cheltuiesc sume importante din bugetul local, adica din banii contribuabililor. De asemenea, locuitorii care observa astfel de distrugeri ale spațiilor verzi sunt rugați sa…

- Fostul ideolog al PSD – l-am numit pe sociologul Vasile Dancu, ex-vicepremier tehnocrat – lanseaza, pe Facebook, propunerea organizarii unei unei colectari publice pentru a-i face un echipament pe masura campioanei Simona Halep.

- Subiectul editiei de astazi, 2 februarie, a emisiunii „Imperativ”, difuzata, ca in fiecare vineri, numai la Radio Iasi, este legat de prioritatile actualei sesiuni parlamentare, deschisa ieri. Sigur, sint teme comune atit pentru Senat, cit si pentru Camera Deputatilor, insa fiecare camera are si proiecte…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Subiectul editiei de astazi, 2 februarie, a emisiunii „Imperativ”, difuzata, ca in fiecare vineri, numai la Radio Iasi, este legat de prioritatile actualei sesiuni parlamentare, deschisa ieri. Sigur, sint teme comune atit pentru Senat, cit si pentru Camera Deputatilor, insa fiecare camera are si proiecte…

- Primarul Mihai Chirica a sustinut o conferinta de presa transmisa live pe Facebook si pe YouTube, anuntand proiectele de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local. Unul dintre proiecte se refera la amenajarea unui muzeu in incinta unei cladiri data de comunitatea evreilor Primariei Iasi. Imobilul…

- Ministrul Liviu Pop da asigurari ca exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din invatamant. Potrivit acestuia, sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobanzilor, dar si a tichetelor de vacanta.…

- Liviu Pop a spus ca sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobanzilor, dar si a tichetelor de vacanta. "Exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor pentru personalul din invatamant. Sunt acoperite…

- L-am sunat pe Nicolae Barbu (52 de ani) dupa ce el a publicat pe contul sau de Facebook un mesaj in care le cere giurgiuvenilor sa isi descrie "experientele personale, pozitive sau negative" si sa vina cu sugestii pentru schimbarea in bine a institutiilor publice. "Am vazut un exemplu pozitiv la spitalul…

- Politistul blogger Marian Godina se afla in razboi total cu jandarmii. Acesta a intrat intr-un conflict dur cu aceștia dupa ce a postat un material video in care un jandarm lovea cu bestialitate un batran la protestele de sambata din Piata Universitatii.

- "Am crezut, cred si voi continua sa cred in forta colectiva a partidului, in capacitatea de analiza, de pregatire si de luare a deciziilor. Intotdeauna, coeziunea in partid a fost alimentata de calm, echilibru si inteligenta, izvorate din dorinta de a face bine pentru tara. Programul de guvernare, prezentat…

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- Cazul polițistului care a agresat doi minori, in București, a reprezentat scanteia care a aprins flacara scandalului in PSD. Discuția a fost mutata, in mare parte, pe taramul politicii. Raman, insa, intrebari referitoare la metehnele pe care le ascunde Poliția, lipsa sau nerespectarea procedurilor in…

- Reprezentanti ai municipalitatii iesene si cei ai Academiei Romane au semnat marti, la Bucuresti, un acord de parteneriat institutional, in vederea realizarii unor proiecte comune, prilejuite de marcarea Centenarului Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri. Primarul Mihai Chirica a declarat pentru…

- ”De luni ma intorc la treaba. Simptomele sunt urmatoarele: dupa ce m-am surprins citind in liniște, ore la rand, zile la rand, fara sa am nevoie de izolare fonica (pe care mi-o da muzica, invariabil), mi-am pus din nou caștile ca sa pot gandi. Reincep sa simt o stare de incordare nervoasa, ca un…

- Primaria Municipiului Iași organizeaza, și anul acesta, un spectacol in noaptea de Revelion. „Cap de afiș” al spectacolului organizat de municipalitate este artistul internațional, Faydee. Pe scena amplasata in fata Palatului Culturii din Iasi, vor mai evolua Dya, Mihai Margineanu, Ovidiu Lipan Tandarica…

- Primarul Mihai Chirica a prezentat pe Facebook bilantul realizarilor sale din acest an. "La final de an, doresc sa va prezint un scurt bilant al proiectelor pe care le-am realizat in 2017: + am achizitionat 88 de autobuze noi; + au fost demarate lucrari de modernizare pe Splai Bahlui - Mal Drept, la…

- In cursul zilei de azi, Parlamentul Romaniei a adoptat Bugetul de stat pe anul 2018. In ceea ce privește județul Maramureș, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean, afirma intr-o postare pe Facebook ca bugetul pe anul viitor cuprinde un amendament care prevede alocarea noi sume de bani pentru…

- Primaria Municipiului Iași organizeaza, și anul acesta, un spectacol in noaptea de Revelion. „Cap de afiș” al spectacolului organizat de municipalitate este artistul internațional, Faydee. Pe scena amplasata in fata Palatului Culturii din Iasi, vor mai evolua Diana Prepelita (artist iesean), Dya, Mihai…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Protestul a fost initiat de grupurile civice 600000 pentru Rezistenta, Insistam, Initiativa Romania, Asociatia Civica ProFest, Evolutie In Institutie, Coruptia ucide si ANOSR. Ce scriu initiatorii pe pagina de Facebook a evenimentului: Sub comanda lui Calin Popescu Tariceanu, PSD-ALDE voteaza la foc…

- Setea de like-uri pe Facebook e atat de mare incat pana și Facebook s-a saturat. Platforma de socializare vrea ca utilizatorii sa inceteze cu indemnurile la like și sa fie mai chill in abordarea online. Așa ca ce masuri i-au oamenii lui Mark Zuckerberg? Postarile de tip “engagement bait” vor ramane…

- Reactii în lant fata de modificarile legislatiei penale. Asa cum au promis, procurorii continua sa explice pe Facebook, cu cazuri concrete, cum îl va afecta pe omul de rând, daca amendamentele alesilor puterii devin realitate.

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a analizat, marti, proiectul de buget pentru anul 2018 al Serviciului si a decis acordarea unui aviz favorabil. Cresterea fata de 2017 va fi, per total, de 13%, iar privind cheltuilelile de personal cresterea este de 29%, a anuntat presedintele…

- O inregistrare cu un colind de Craciun a fost facuta de Denisa Raducu chiar inainte sa moara. Echipa care se ocupa de contul de Facebook al regretatei artiste le-a facut o surpriza admiratorilor Denisei Raducu și a dat publicitații inregistrarea pe care aceasta a facut-o inainte de a muri. Scandal…

- Moneda nationala s-a miscat in parametri echilibrati dupa ce Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, bugetul pe 2018, unul extrem de optimist dupa cum spun analistii. Banca Nationala a anuntat o fluctuatie minora a euro, care a crescut cu 0,01% in sedinta de joi, pana la cursul de 4,6327…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reacționat dur, luni pe contul sau de Facebook, la acuzațiile facute de fostul ministru Vlad Voiculescu, dupa moartea unei paciente cu imunodeficiența primara la spitalul județean...

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au in lucru introducerea unei noi taxe „pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, aceasta fiind cauza pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018, susține, intr-o postare duminica pe Facebook, senatorul PNL, Florin…

- Dupa ce liberalul Valeriu Munteanu a depus un denunț la Procuratura Generala pe numele primarului interimar Silvia Radu in care o acuza de „samavolnicie” și ii monitorizeaza toți pașii, ultima a decis sa-i raspunda pe Facebook. „Domnul Valeriu Munteanu minte intr-un mod dezgustator și a inceput o campanie…

- In 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane de euro), 59 de miliarde de…

- Ca ordonator principal, MT va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 30,9 miliarde de lei. Pentru programul de autostrazi si variante ocolitoare in regim de autostrada, MT are un buget principal de 1,7 miliarde de lei (cu…

- „Bugetul de stat pentru anul 2018 ce va fi trimis de Guvern, in perioada urmatoare, Parlamentului spre adoptare trebuie sa scoata efectiv Romania din coada clasamentului privitor la sumele alocate Sanatatii. Comisia Europeana atrage atentia, intr-un raport referitor la starea de sanatate a Romaniei…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- ”Am spus deja un lucru simplu si rational pe care l-am invatat in acesti ani de politica la nivel inalt - cat timp Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor putea adopta morificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate, acceptate pe plan intern si international/…

- Victor Ponta a avut o prima reacție dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea fata de faptul ca Parlamentul României ia în calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si a cerut Parlamentului…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei. Bugetul este majorat cu 36% fata de anul trecut, trei sferturi dintre bani mergand la salarii. Proiectul de buget al Camerei Deputatilor…

- Ziarista a primit restricție pe contul sau de socializare, adica nu mai poate posta mesaje o perioada. Cu puțin timp inainte de a fi cenzurata pe Facebook, Oana Stanciulescu distribuise un mesaj referitor la protestul anunțat pentru duminica seara, 26 noiembrie, "STOP Legile Justiției! Nu scapați!".…

- Daniel Zamfir a spus ca nu se va duce duminica la protestele impotriva Guvernului. Senatorul PNL este de parere ca in acest moment ceea ce ”trebuie schimbat in Romania trebuie schimbat in Parlament”. Daniel Zamfir nu crede ca goana dupa ”#hastag-uri și like-uri” poate fi motorul de creștere al populației…

- Ministrii de Finante ai statelor UE ar urma sa incheie un acord preliminar referitor la impozitarea companiilor de tehnologie, la o intalnire programata pe 6 decembrie, la presiunea unor state mari. Companii mari precum Amazon, Google, Apple si Facebook sunt acuzate de reducerea impozitelor datorate…

- Sindicatele și conducerile Aeroportului Cluj și a Consiliului Județean Cluj s-a întâlnit, luni dimineața, pentru a discuta deblocarea activitații Aeroportului Cluj. Dupa circa 2 ore scandal, David Ciceo s-a ridicat și a parasit ședința, acuzând ca…

- Rapperii din trupa La Familia sunt in mijlocul unui scandal uriaș dupa ce au postat pe pagina lor oficiala de Facebook un manifest in care susțin familia tradiționala. Sursa: http://evz.ro/hip-hop-sisu-puya-comunitatea-lgbt.html