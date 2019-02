Stiri pe aceeasi tema

- In editia de aseara „Ferma“, conflictul dintre Brigitte Sfat (42 de ani) si cantareata Claudia Pavel (34 de ani) s-a accentuat. Cream i-a adresat mai multe cuvinte jignitoare fostei sotii a tenismenului Ilie Nastate, in timp ce aceasta a spus ca va rezolva totul in instanta.

- Scandal fara precedent intre Brigitte Sfat și Claudia Pavel in cadrul show-ului ''Ferma''. Cantareața, deranjata de spusele fostei neveste a lui Ilie Nastase, a rabufnit și a inceput sa ii adreseze cuvinte dureroase.

- Daca la ASIA EXPRESS, show-ul cu vedete de la Antena 1 este concurs de injuraturi, la FERMA de la Pro TV se pot auzi jigniri cum nici nu gandul n-ai gandi. De la "ciuperca otravitoare" si "posedat", asa cum Claudia Pavel l-a "alintat" pe Jorge si pana la "golanca perversa, puscariasa", cum aceeasi Claudia…

- Inainte de a intra in “Ferma”, Catalin Moroșanu a facut noi dezvaluiri in vlogul lui Jorge, participant si el al aceleiași emisiuni. Intrebat cat a ciștigat cel mai mult din lupte, "Moartea din Carpați" a evitat raspunsul intrebandu-l la randul sau pe Jorge cat a caștigat in urma emisiunii "Te cunosc…

- Sora Claudiei Pavel a spus ca nu va lasa ca acuzatiile din reality show sa-i afecteze imaginea cantaretei si ca va face demersurile legale necesare, potrivit click.ro. „Ferma – Un nou inceput” a dat startul si unui nou scandal in showbiz, acela intre Claudia Pavel si Brigitte Nastase, concurente ale…

- Fosta nevasta a lui Ilie Nastase a rabufnit la adresa Claudiei Pavel, pe care a acuzat-o ca s-ar fi culcat cu primul ei soț. Declarațiile au fost facute in cadrul show-ului "Ferma", in ediția de joi seara. Sora Claudiei a avut prima reacție. "Este absolut aberant ce a putut sa spuna despre Claudia.…

- Disputa dintre doi fosti concubini asupra copiilor comuni este tema editiei Vorbeste Moldova din aceasta seara. Nicolae Miron, un barbat din satul Brinzeni Noi, raionul Telenești, se plange ca nu are acces la copiii sai, ba mai mult o acuza pe fosta lui consoarta ca le-ar pune

- ACUZATII GRAVE LA SPITAL SCANDAL… Acuzatii grave de violenta, la adresa infirmierilor din cadrul sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui. Rudele unui pacient internat pe sectia respectiva spun ca barbatul a fost batut cu brutalitate, in noaptea de joi spre vineri, de catre…