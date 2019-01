Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai a anului 2018, Petru Kalau a condus spre moarte 9 romani, printre acre s-a numarat și el. Șoferul „microbuzului morții” a lovit in plin un camion ce se deplasa regulamentar și a revoltat o țara intreaga, iar acum, apropiații au un alt „adevar” cu privire la producerea tragediei.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins ca inadmisibila plangerea formulata de Arhiepiscopia Romano-Catolica din București (ARCB) impotriva Romaniei in cazul cladirii Cathedral Plaza.Citește și: SONDAJ CURS - Tendința de scadere a președintelui Iohannis continua. Tariceanu și…

- Dupa ce Sebastian Ghița a fugit din Romania și a inceput seria dezvaluirilor, Parchetul General a deschis un dosar in care s-au facut investigatii privind toate afirmatiile lui Sebastian Ghita, inclusiv despre extradarea lui Nicolae Popa. Cauza a fost clasata la finalul anului trecut.In cadrul…

- Acum 3 zile, Andrei, un tanar de numai 27 de ani din Bistrița a pierit intr-un cumplit accident de mașina, la doar cateva ore de la pronunțarea divorțului de soția sa. Deși toata lumea s-a gandit la o sinucidere, pentru ca nu au existat urme de franare la locul producerii accidentului, specialiștii…

- Un barbat si-a ucis, duminica seara, sotia si soacra, dupa ce le-a injunghiat de mai multe ori cu un cutit. Potrivit primelor informatii, vecinii ar fi fost cei care au sunat la 112 din cauza galagiei dintr-un apartament. Iata, inca, ca lucrurile nu ar fi fost asa.

- Romanca de 29 de ani a fost atacata cu acid in centrul orașului Civitanova Marche. Soțul, un macedonean de 32 de ani, a surprins-o in zona unui pasaj și a stropit-o in fața cu substanța aflata intr-o...

- Rasturnare de situatie in cazul mortii lui Ilie Balaci! Politistii din Craiova au deschis un dosar penal…Vezi de ce… Politistii din Craiova au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul lui Ilie Balaci, potrivit procedurilor, pentru a putea fi dispusa expertiza medico-legala, au informat…

- Editorialistul Ahmet Hakan, de la cotidianul turc Hurriyet, a anunțat ca a primit o serie de fotografii care ar fi infațișat corpul lui Jamal Khashoggi, insa dupa aceea o sursa i-a spus ca sauditul...