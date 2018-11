Stiri pe aceeasi tema

- La primul meci cu Santiago Solari pe banca, Real Madrid s-a impus cu 4-0 in meciul tur din 16-imile Cupei Regelui Spaniei, cu Mellila, locul 2 in a treia liga din Spania. Cu o echipa cu multe rezerve, Real s-a impus fara emoții. Karim Benzema a deschis scorul in minutul 28, cu un șut din fața porții,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a castigat dramatic in aceasta seara meciul jucat in deplasare cu Lituania, in etapa a treia a Ligii Natiunilor. Oaspetii au castigat cu 2 1, marcand golul victorie in minutul 90 4, prin Maxim Chipciu deschisese scorul pentru tricolori in minutul 12, iar gazdele…

- Formația italiana Napoli s-a impus, miercuri seara, intr-un meci din a etapa a doua a grupelor Champions League, in fața celor de la Liverpool, scor 1-0. Golul partidei a fost marcat de Lorenzo Insigne in minutul 90, dupa o partida dominata de echipa lui Carlo Ancelotti. Liverpool a fost de nerecunoscut…

- Reprezentantele judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a la fotbal, Axiopolis Cernavoda si CS Medgidia, au sustinut astazi meciurile restante din etapa a treia a campionatului.Axiopolis a jucat in deplasare cu Inainte Modelu, iar meciul s a incheiar la egalitate, 1 1. Gazdele au deschis scorul…

- Rapid București a caștigat partida cu FCSB 2 din etapa a 4-a a Ligii a 2-a, scor 2-0. Giuleștenii nu le-au dat nicio șansa puștilor crescuți in academia roș-albaștrilor de la Berceni. Alexandru Iacob (22 de ani), fost jucator la FCSB, a deschis scorul pentru giuleșteni dupa un corner executat de Carstocea,…

- Rapid - Progresul Spartac s-a jucat pe stadionul Giulești, insa trupa lui Constantin Schumacher a avut mari emoții. Giuleștenii au dominat prima repriza, insa fara prea mari ocazii de gol. Progresul Spartac a fost cea care a deschis scorul in minutul 38 prin Donca, dupa un șut superb de la 40 de…

- Liverpool a avut parte de un start perfect de sezon in Premier League: 4-0 acasa cu West Ham. Cormoranii au deschis scorul in minutul 19 prin Salah, servit impecabil de Robertson. Au urmat doua goluri marcate de Mane pe finalul primei reprize și in minutul 53, iar tabela a fost inchisa de Sturridge,…

- Așa cum sperau de acasa, jucatorii antrenați de Toni Conceicao au reușit sa marcheze doua goluri, presiunea returului fiind una mai redusa. Dupa o prima ocazie a lui Paun, în minutul 2, atacantul echipei clujene, George Țucudeanu, a reușit sa deschida scorul în minutul 5, dupa…