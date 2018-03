Stiri pe aceeasi tema

- 70,5% dintre romani spun ca au o stare de sanatate buna si foarte buna. Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut in al patrulea trimestru al anului trecut la 68,4%, de la 70,3% in al treilea trimestru din 2017, si a scazut sub tinta…

- Un barbat și-a omorât soția în vârsta de 42 de ani și pe cei doi copii, o fata de 18 ani și un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Poliție, în Brașov. Potrivit unor surse din cadrul Poliției, la sediul IPJ Brașov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca și-a omorât…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, ca saptamana viitoare, in data de 3 aprilie sa o invite pe Viorica Dancila la “Ora prim-ministrului”. Solicitarea a fost facuta de PNL, care i-a cerut șefei Executivului sa dea explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația…

- Cancerul colorectal este o problema de sanatate publica, pentru ca incidenta lui este din ce in ce mai mare, iar varsta la care poate sa apara a scazut in ultimele doua-trei decenii de la 60 de ani la 45 de ani. Boala este cauzata de alimentatia moderna, bogata in carne rosie, spune profesor doctor…

- Florin Marin este casatorit cu preotul de 80 de ani, dar a fugit in Spania la actualul iubit. Pentru moment, acesta nu vrea sa divoțeze de barbatul cu care s-a casatorit in urma cu mai bine de un an. Florin Marin a facut dezvaluiri interesante despre viața lui și recunoaște ca se va muta alaturi de…

- Denisa Nechifor s-a destainuit la o emisiune TV. Ea a vorbit foarte deschis despre Adrian Cristea, tatal fiicei sale. Denisa Nechifor a avut o relație cu suișuri și coborașuri cu fostul fotbalsit Adrian Cristea, impreuna cu care are o fetița foarte frumoasa, Rania . Cu toate ca nu au ajuns niciodata…

- Liviu Arteni, fostul partener de viața al Israelei Vodovoz, a luat o decizie radicala dupa moartea celei care i-a fost soție. Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive , a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni,…

- Irina Petrea a devenit cunoscuta publicului telespectator din țara noastra in urma cu ani, cand a realizat și a prezentat emisiunea “Supernanny”, de la Prima TV. Vedeta a facut declarații despe cea mai mare durere a sa. Irina Petrea, care s-a recasatorit in urma cu cațiva ani , ascunde un secret dureros.…

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- Ramona Gabor a oferit detalii despre viața pe care o duce in prezent in Dubai, dar și cum a fost momentul in care a ajuns acolo. Ramona Gabor, sora mai mica a Monicai Gabor, a plecat de mulți ani din Romania și s-a stabilit in Duba i, acolo unde a reușit sa iși faca o cariera de succes. Despre viața…

- Actrița Diana Dumitrescu a marturisit ca iși dorește mai degraba sa ramana insarcinata și sa aiba un copil decat sa faca nunta. Diana Dumitrescu, care in luna octombrie a anului trecut a impalinit 34 de ani, este indragostita. De altfel, recent, Diana Dumitrescu a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie…

- Ramona Gabor, sora mai mica a Monicai Gabor, a facut marturisiri despre viața sa de la Dubai, dar a oferit detalii și din viața sa sentimentala. Ramona Gabor s-a stabilit de multa vreme la Dubai , acolo unde a reușit sa se impuna ca model și ca femeie de afaceri. Ramona Gabor duce o viața de lux și…

- Cele mai multe femei care detin calitatea de asociat sau actionar in companiile active din Romania se incadreaza in grupa de varsta 40-49 de ani, respectiv un procentaj de 29% (140.216 persoane) dintr-un total de 482.

- Varsta legala de pensionare in Romania este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Cu toate acestea oricine poate solicita iesirea la pensie anticipata in 2018 daca indeplineste urmatoarea conditie: stagiul complet de cotizare sa fie realizat. In acest caz, se poate solicita pensie anticipata…

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și nici nu are motive. Artista a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste, iar zilele trecute și-a facut curaj și a facut publica o fotografie alaturi de iubitul sau. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina Ghinea, a implinit de curand…

- Rita Mureșan, pregatita sa plece din țara.Invitata in platoul emisiunii de la Antena Stars, aceasta a facut marturisiri emoționante despre familie și despre cum s-a schimbat viața ei in ultimii ani. ”Eu mi-am facut misiunea pentru Romania. Cel mai probabil voi pleca din tara. Cine ma cunoaste știe cat…

- O fata in varsta de 13 ani este in stare critica dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc din Botosani, ea fiind transportata la un spital din Iasi. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s a petrecut incidentul, scrie Romania TV. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- Elena Carstea este stabilita definitiv in America și, cu toate ca este departe de țara unde s-a nascut, de locurile copilariei și de familie, artista nu pare a suferi de dor. Ba mai mult, aceasta a declarat ca este suparata pe țara sa natala. Elena Carstea a implinit pe 26 februarie varsta de 56 de…

- Fostul socru al Antoniei din casatoria cu italianul Vincenzo Castellano, a intrat in direct la emisiunea „Star Matinal” de pe Antena Stars, unde a vorbit despre vizita Antoniei in Italia și nu s-a abținut de la a o critica pe vedeta, considerand ca nu acorda suficienta atenție fiicei Maya. „Nu s-au…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- Gina Pistol a dezvaluit ce anume a facut in momentul in care a aflat ca fostul ei partener de viața, Alin Cocoș, urmeaza sa devina tatic. Alin Cocoș va deveni tata, iubita lui, Monica Orlanda fiind insarcinata . Monica Orlanda și Alin Cocoș formeaza un cuplu de aproape un an, dupa ce fiul lui Dorin…

- Andreea Berecleanu și-a deschis sufletul la o emisiune de televiziune șți a facut destainuiri despre ea. Andreea Berecleanu, care are doi copii din mariajul cu fostul jurnalist Andrei Zaharescu , a fost prezenta in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Prezentatoarea principalului jurnal…

- Vesti extraordinar de bune pentru fanii Ramonei Gabor. Frumoasa bruneta le-a dat fanilor din Romania marea veste pe care acestia o asteptau de mult timp. Ramona Gabor se pregateste sa vina in Romania.

- Al saptesprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani, anunta vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, era vaccinata, precizeaza…

- Nepoatele Elenei Merișoreanu au dat-o de gol pe artista. Fetele au venit impreuna cu bunica lor in platoul emisiunii de la Antena Stars, unde au scos la iveala amanunte mai puțin știute despre inetrpreta. Extrem de istețe, fetele au raspuns la cateva intrebari, unele dintre ele legate de bunica lor.…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- Viata in mediul urban a influențat și a decalat mult varsta la care tinerii se casatoresc și la care sunt nascuți copiii. In mediul urban din Romania, cele mai multe casatorii incheiate in ultima perioada au avut loc in grupa de varsta 25-29 de ani atat pentru femei cat și pentru barbați, comparativ…

- Silviu Prigoana, considerat o lunga perioada de timp unul dintre cei mai ravniți burlaci de pe plaiurile miortice, vorbește deschis despre viața sa, așa cum este ea acum. Omul de afaceri Silviu Prigoana, care este caatorit cu Mihaela , susține ca un criteriu important dupa care și-a ales și iși alege…

- Stela Popescu a aparut la mijlocul lunii octombrie 2017, la emisiunea "Guess my age" de la Antena 1, unde concurentii trebuie sa ghiceasca varsta celui ascuns dupa un panou, informeaza Romania TV. Spre surprinderea tuturor, una dintre participante era chiar marea actrita. Dupa ce a fost "deconspirata",…

- Un șofer moldovean, in varsta de 41 ani, a accidentat mortal aseara, in raza comunei Banca, județul Vaslui un barbat in varsta de 38 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, langa o bicicleta.

- Deși incearca sa-și fereasca relația de ochii curioșilor, se pare ca vedeta nu a mai rezistat și a postat cateva imagini cu cel care a reușit sa o cucereasca. Ca sa creeze mister, Ramona Gabor nu i-a aratat fața, ci doar umbra acestuia. Iubitul Ramonei Gabor are grija sa nu-i lipseasca nimic vedetei,…

- Jean de la Craiova se pregateste sa devina tata in 2018? Artistul a facut cateva declaratii suprinzatoare la Antena Stars. Jean de la Craiova a avut un an foarte bun, dar preconizeaza ca 2018 il va intrece pe cel care tocmai a trecut. Invitat in emisiunea „Star Matinal”, aceasta a facut cateva marturisiri…

- Pensia pentru limita de varsta este principala categorie de pensie acordata in Romania. Conform legislatiei in vigoare, pensia pentru limita de varsta se obtine la data la care se atinge varsta-standard de pensionare, daca este efectuat cel putin stagiul minim de cotizare. Varsta standard de pensionare,…

- Pensia pentru limita de varsta, principala categorie de pensie acordata in Romania. Cine va ieși la pensie in 2018? Conform legislatiei in vigoare, romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de…

- Potrivit APADOR-CH, Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, a fost ridicat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la politie si agresat deoarece nu a vrut sa se legitimeze, iar cazul a ajuns la CEDO in 2013. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca isi scosese pe holul blocului…

- In 2018, angajații din Romania beneficiaza de 12 zile libere. Primele doua au fost pe 1 și 2 ianuarie. Cele 12 zile libere in 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) — Pastele 1 mai — Ziua Muncii 27 mai (duminica),…

- Referitor la varsta de pensionare, Pelican a spus ca: "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de trai ca cele din Europa. 65 de ani pentru barbați la ceea ce traiesc acum romanii și condițiile de trai este o varsta nu prea mare, iar femeile la 62 de ani, chiar daca in 2030 se va ajunge la…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.