VIDEO Rammstein Countdown – noul LP al trupei hardrock germane stârnește un imens interes, dar și scandal Dupa o serie de speculații referitoare la titlul și data apariției noului album al trupei hardrock germane, Rammstein, iata ca lucrurile s-au clarificat. În 17 mai apare pe piața LP-ul lor, &"Deutschland&", dupa zece ani de pauza de înregistrari, însa cu foarte multe concerte ale formației, în tot acest timp. Prima melodie, care da și titlul albumului, are de joia trecuta, când clipul oficial a aparut pe youtube, 24 de milioane de vizualizari. Scenele controversate din videoclip se refera la deținuți atârnați în ștreang de naziști.

