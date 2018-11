Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Senchiu, in varsta de 32 de ani, și-a gasit sfarșitul intr-un mod cutremurator. Romanca a fost arsa de vie de iubitul ei italian, dupa ce a provocat un incendiu. Medicii nu au mai putut face nimic pentru viața ei, iar trei copii au ramas orfani de mama. Fiul cel mic avea doar trei ani. Violeta…

- O romanca in varsta de 52 de ani este judecata in Italia pentru ca ar fi profitat de starea batranului bolnav pe care il ingrijea pentru a se casatori cu el, astfel incat sa puna mana pe averea lui.

- O femeie în vârsta de 30 de ani a murit în urma cu doua zile, împreuna cu fetița ei de numai câteva luni, într-un cumplit accident rutier pe strada provinciala 58 care leaga localitatea Manfredonia de San

- Gigi Becali a ajuns pe primele pagini ale ziarelor de sport din Italia. Jurnalistii de peste hotare au preluat declaratiile patronului FCSB referitoare la Dybala, pe care l-a numit ”pitic” intr-o comparatie cu Olimpiu Morutan. Gigi Becali este cunoscut pentru modul in care iși promoveaza jucatorii.…

- Concurenții de la Exatlon au ajuns duminica in fața celei de-a cincea eliminari. Deși a pornit cu un avantaj major, echipa Razboinicilor a fost nevoita sa se desparta de o concurenta. Este vorba despre Ana Simia Țaran, pe care colegii de echipa au acuzat-o ca a mințit in privința unei accidentari. Din…

- Corpul unei tinere femei romance, a carui identitate autoritațile nu o dezvaluie, a fost gasit carbonizat la Modena, in Emilia-Romagna. Decesul a survenit in primele zile ale lunii septembrie iar trupul, ars...

- Romania U21 - Bosnia U21 2-0. Victoria de la Ovidiu ii duce pe tricolorii antrenati de Mirel Radoi la un pas de EURO 2019, turneu gazduit de Italia si San Marino. Gratie golurilor lui Adrian Petre si Ianis Hagi, suntem liderii grupei 9, cu 18 puncte, si avem nevoie de o victorie cu...

- Nepotul batranei a fost cel care a dat alarma, sambata dimineața. Barbatul și-a gasit bunica ranita in bucatarie, in timp ce ingrijitoarea romanca zacea pe gresia din baie. Romanca avea 62 de ani și urma sa revina in Romania peste cateva zile. Autoritatile italiene au declansat o ancheta…