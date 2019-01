Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul și-a stabilit programul de pregatire de la inceputul anului 2019, urmand sa efectueze un cantonament in Turcia, in provincia Antalya. Lotul formației constanțene se va afla, in perioada 11-25 ianuarie, la Belek (Antalya), la hotelul Sueno Deluxe, același stabiliment de 5 stele unde FC Viitorul…

- FC Viitorul si a stabilit programul de pregatire de la inceputul anului 2019, urmand sa efectueze un cantonament in Turcia, in provincia Antalya.Lotul formatiei constantene se va afla, in perioada 11 25 ianuarie, la Belek Antalya , la hotelul Sueno Deluxe, acelasi stabiliment de 5 stele unde FC Viitorul…

- Revenit la inceputul acestui an la Viitorul, dupa experiența din Italia, Ianis Hagi a avut un salt spectaculos, devenind cel mai eficace jucator din Liga 1 in 2018, cu 13 goluri și 7 pase decisive. "Pentru mine, a fost un an foarte bun, am crescut de la meci la meci, fizic, și mental, tactic, tehnic.…

- Naricisa Moisa a fost luata cu asalt de fani, iar artista nu mai poate sa le faca fata mesajelor. De cand a mers la tv, la Antena Stars, unde a vorbit despre sarcina, artista primeste intruna mesaje de la fani.

- E celebrE, e apreciatE de toatE lumea xi e dependentE! InvitatE in cadrul emisiunii ~Refresh by Oana Turcu, difuzatE, astEzi, de la ora 15:45, la Antena Stars, Monica Pop, a dezvEluit cE nu poate renunta nici in ruptul capul la tocuri.

- Nathalie Ekeng, vaduva lui Patrick Ekeng, decedant in mai 2016 la un meci Dinamo - Viitorul, a vorbit despre situația sa. In interviul acordat ziarului Libertatea, Nathalie dezvaluie ca nu mai ține legatura cu cei de la Dinamo, ca echipa nu o ajuta financiar și despre procesul medicului Mihaela Duța.…

- Un bEtran in varstE de 81 de ani i-a propus unei mame suma de 200.000 de dolari pentru fetita care o insotea in supermarket. BErbatul n-a acceptat un refuz fErE sE facE un gest care a xocat-o pe femeie xi pe autoritEti.