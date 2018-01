Stiri pe aceeasi tema

- Daca s-ar da un premiu pentru cele mai spectaculoase vacante, cu siguranta Delia l-ar primi! Vedeta s-a intors de curand in tara pentru cateva concerte, iar acum a fugit inapoi acolo unde se relaxeaza cel mai mult.

- La mai bine de doua saptamani de cand Eugen Stan, pedofilul din lift, a fost indentificat, Oana Roman a luat foc din nou. Vedeta a facut noi acuzatii acide la adresa politistului pedofil. Va reamintim ca Eugen Stan a agresat doi frati intr-un lift din sectorul 6 al Capitalei.

- Iulia Vantur a facut declarații despre barbatul alaturi de care apare in ipostaze tandre in cel mai recent videoclip al ei. Aflata in India, fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur se preocupa intens de cariera sa. Vedeta a filmat recent alaturi de un star indian, maniesh paul pentru un nou…

- Scene halucinante! Fratele Biancai Dragusanu a decis sa rupa tacerea si sa spuna ce s-a intamplat, dupa ce a fost rupt in bataie de mai multi jandarmi. Prezentatoarea TV a fost in stare de soc si vrea ca faptasii sa plateasca.

- Perioada in care Florin Salam a absentat de pe scena este pe cale sa se incheie. Manelistul se pregateste sa revina in forta in lumea manelelor, iar in demersul sau este sustinut de un om influent, cu legaturi puternice in lumea interlopa.

- Bianca Sarbu, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, a facut astazi un pas important in viata ei: s-a casatorit! Vedeta a spus "DA" in fata ofiterului de Stare Civila si a fost tot timpul cu zambetul pe buze, fericita ca in sfarsit a iesit soarele si pe strada ei.

- Denisa Tanase, primele declarații despre noul iubit. Artista a recunoscut ca a fost alaturi de acesta in Dubai, insa vrea sa ramana in continuare discreta, in ceea ce privește viața personala. Interpreta marturisește ca pregatește un nou proiect, despre care va dezvalui mai mult in urmatoarea perioada.…

- Andreea Marin poate fi luata ca exemplu pentru curajul de a trece peste fiecare impas al vietii. Vedeta a marturisit ca este pregatita sa ofere din nou iubire, noteaza click.ro. „Altfel, 2017 a fost un an bun pentru mine, a fost bun ca am divortat. Eu cred in dragoste, pot sa iubesc mai matur acum”,…

- Una dintre cele mai senzuale prezențe din lumea mondena a trecut, de curand, prin clipe de groaza. Mai exact, a ajuns, de urgența, la spital și medicii de acolo au decis sa o puna, imediat, pe perfuzii.

- Devenita o prezența constanta pe micile ecrane, simpatica Adriana Bahmuțeanu a luat, la inceput de an, o decizie incredibila. Mai exact, vedeta se retrage din televiziune, renunțand sa mai apara in emisiunea Agenția VIP de la Antena Stars.

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. ( CITESTE SI: Laura Cosoi este insarcinata! Prima imagine cu vedeta…

- Kenneth Libbrecht, fizician la Institutul Tehnologic din California, vrea sa obtina in laborator cel mai mare fulg de nea si sa-i impinga simetria cat mai aproape de perfectiune. Prin controlul atent al conditiilor de formare a fulgilor de zapada, el a reusit sa obtina fulgi cu diametrul de 1,2 centimetri…

- Nadine, declarații uimitoare de Craciun. Artista a povestit despre evenimentele marcante din viața ei și cat de grea a fost copilaria la casa de copii. Nadine are o familie fericita, un soț care o iubește și un baiețel de 7 ani, care ii seamana perfect. Insa, viața ei nu a fost intotdeauna frumoasa…

- Incredibi, dar adevarat! Imediat dupa ce a ramas gravida, Madalina Ghenea si-a ascuns sarcina! Vedeta a dezvaluit motivul acestei decizii neasteptate abia acum, cand fiica ei a implinit deja opt luni.

- Momente grele pentru una dintre cele mai frumoase femei care apar la televizor. Iar asta pentru ca, zilele trecute, Bianca, vedeta unui reality-show de mare succes, ”Temptations Island - Insula Iubirii”, a ramas singura.

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Codin Maticiuc și frumoasa Flavia, ”vecina” matinalilor de la Antena 1, traiesc, in aceasta perioada, o adevarata poveste de dragoste. Și, chiar daca pana acum, nu și-au asumat-o, la modul oficial, Codin a acceptat sa vorbeasca despre ei, in exclusivitate cu Spynews.ro.

- Prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Nelson Mondialu’ l-a ”spulberat” pe Strugurel Irlandezu, pe care l-a numit “maimuta de circ” si “libidinos”. In plus, interlopul clujean l-a acuzat pe cel care l-a amenintat ca, impreuna cu familia sa, isi castiga existenta din cersit. (VEZI SI:…

- Vestea anului in Romania vine tocmai din Las Vegas! Da, cunoscutul om de afaceri, producator de filme si actor s-a casatorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul in care cei doi au spus ”hai s-o facem” este, de-a dreptul, uluitor! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat detalii despre…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Paula Chirila, fosta prezentatoare a emisiunii ”Mireasa pentru fiul meu” a divortat de sotul ei si a facut primele declaratii despre acest greu moment din viata ei. Chiar si asa, de dragul fiicei lor, ei isi vor petrece sarbatorile de Craciun impreuna!

- Mihaela Radulescu a vorbit despre moarte intr-un articol publicat pe blogul sau. Vedeta si-a impresionat fanii alegand acest subiect, insa a incercat sa explice cum stau lucrurile dupa moartea unei persoane publice.

- Anca Serea se bucura de o familie numeroasa si de un sot, care o rasfata si are grija atat de ea, cat si de cei mici. Vedeta se declara o femeie implinita din toate punctele de vedere, insa nu exclude posibilitatea venirii unui copil in familie.

- Speak e indragostit nebuneste de ”Libelula” lui, asa ca a facut pasul urmator: a prezentat-o parintilor! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum a reactionat mama cantaretului cand a cunoscut-o pe Stefania si ce parere are despre focoasa bruneta. ( CITESTE SI: Speak a confirmat relatia cu…

- Andreea Balan a dat lovitura in plan imobiliar, acum, pe sfarșit de an. Și, de cand a reușit sa puna mana pe o casa de jumatate de milion de euro, este mai fericita ca niciodata, simțind ca, in sfarșit, iși poate dedica toata energia și pasiunea carierei și fetiței sale.

- Raoul a relatat pentru emisiunea "Rai da Buni", de pe Antena Stars, despre momentul in care a primit vestea neagra din partea autoritaților. Totodata, acesta susține ca nu va fi nevoit sa faca inchisoare.

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a avut parte de un scandal de toata frumusetea, in plina strada, din cauza catelusei sale. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe frumoasa bruneta in timp ce-si apara ca o tigroaica animalutul de companie, la care ”atentase” catelul unui domn cam... recalcitrant.…

- Oana Roman, declarații uimitoare despre Madalina Ghenea dupa ce a fost inșelata de Matei Stratan.Vedeta și-a spus parerea despre desparțirea celor doi, in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA! Desparțirea dintre Madalina Ghenea și matei Stratan i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales…

- Una dintre cele mai senzuale prezențe din showbiz-ul romanesc, in ciuda faptului ca a devenit, in urma cu mai bine de șase luni mama, a decis sa iși mai acorde o șansa cand vine vorba de dragoste. Și, dupa ce i-a dat papucii ultimului iubit, ea a hotarat, totuși sa se impace cu el.

- Andreea Sasu i-a spus din nou ”Pa-pa” lui Philipp Plein si se jura ca, de data asta, despartirea e definitiva. Romanca a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, adevaratul motiv pentru care ea si celebrul designer au decis sa puna punct relatiei pentru totdeauna. ( VEZI…

- Andreea Marin, declarații sincere dupa ce s-a aflat ca iubește din nou. Vedeta a recunoscut ca drumul spre succes nu este deloc ușor, insa a invațat sa faca fața provocarilor. De mai bine de șase luni, Andreea Marin și-a gasit liniștea in brațele altui barbat, dupa divorțul de Tuncay Ozturk. Vedeta…

- Dumitru Bucsaru, patronul fostei formatii Unirea Urziceni, nu s-a multumit sa tepuiasca doar fotbalisti, dupa o reteta pe care v-am prezentat-o, pe larg, A CHIAR AICI . Milionarul l-a lasat fara casa inclusiv pe Felix Grigore, ”mana dreapta” a sefului de la FRF. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Olivia Steer, cunoscuta pentru stilul ei de viața sanatos, a vorbit in premiera despre reacția pe care a avut-o atunci cand fiul ei, David, in varsta de 11 ani, i-a zis ca nu mai vrea sa fie vegetarian.

- Viața de artist, cel puțin in showbiz-ul romanesc, pare sa fie tare instabila. Iar unul dintre cantareții de la noi pare decis sa o demonstreze prin exemplul personal, el trecand, de curand, printr-o desparțire care i-a șocat pe cei apropiați.

- In luna iunie a acestui an, Bambi a aniversat 17 ani de la inființare. In august 2000, Raluca și Denisa au lansat primul videoclip, "Doi ochi caprui", difuzat in premiera la festivalul "Calatis" din Mangalia.

- Lavinia face primele declarații de la nunta secreta cu Ștefan Banica. Vedeta susține ca momentan nu-și doreste un copil și ca este foarte fericita, mai ales ca in urma cu doua luni a devenit doamna "Banica".

- Artistul plastic Catalin Mihalache are un muzeu in aer liber, in propria curte, din comuna Milcov de langa Slatina, unde a ridicat statui amuzante. Din mainile lui au iesit Simona Halep, dar si Smiley, Gigi Becali ori Traian Basescu. Artistul, care a castigat premiul de originalitate la "Romanii au…

- Selena Gomez sufera de o boala cumplita - Lupus. Recent, artista a suferit o interventie chirurgicala, din cauza caruia a fost nevoita sa se retraga din muzica, pentru o perioada nedeterminata de timp. Selena a primit un rinichi nou de la cea mai buna prietena a ei, Francia Raisa.

- Primele semne ale iernii au inceput sa se faca simțite, in aceasta dimineața, și in comuna Horea. La primele ore ale diminetii ningea si zapada era deja depusa la cota 1600, pe varful Petreasa. Este iarna in toata regula la munte, la sfarsit de octombrie. Prima zapada a cazut in comuna Horea, la peste…

- O lunetista de origine ucraineana, care era o susținatoare a regimului condus de Vladimir Putin, cunoscuta sub porecla ”Alba ca Zapada”, a fost ucisa în estul Ucrainei. Tânara se numea Anastasia, avea 26 de ani și fusese laudata de multe ori pentru curajul de care a…

- Denisa de la Bambi a implinit zilele trecute frumoasa varsta de 30 de ani si a organizat o mare petrecere cu aceasta ocazie. Vedeta a marturisit ca nu a putut sa organizeze evenimentul chiar de ziua ei, deoarece a fost in depresie si a asteptat sa iasa din stare si sa isi lanseze noul clip.