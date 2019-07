Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele unui studiu sugereaza ca factorii de mediu pot juca un rol important in sanatatea sistemului reproducator feminin. Cercetatorii au descoperit ca aerul poluat afecteaza activitatea ovarelor. Cu toate acestea, nu s-a urmarit in mod specific impactul poluarii aerului asupra fertilitații,…

- Imunoterapia a fost o adevarata transformare in privința tratarii cancerului. Totuși, de multe ori succesul este limitat din motive foarte complexe și derutante. Oamenii de știința au inhibat o enzima la șoarecii care sufereau de cancer de san, iar in acest mod este declanșat un atac imun asupra tumorii,…

- Cercetatorii britanici au identificat urme de droguri, produse farmaceutice și pesticide în mostrele de crevete recoltate din râurile din regat, potrivit CNN, citata de Mediafax.Un studiu inițiat de savanții de la King's College din Londra și Universitatea din Suffolk a testat masura…

- Cercetatorii au descoperit cocaina in toate mostrele de creveți pe care le-au analizat intr-o zona rurala din estul Marii Britanii. In mostre au fost descoperite și urme de ketamina, transmite The...

- Virusurile marine au fost descoperite de la suprafata pana la o adancime de 4.000 de metri si de la Polul Nord pana la Polul Sud. Desi cele mai multe sunt inofensive pentru oameni, pot infecta viata marina, inclusiv balenele si crustaceele. Oamenii de stiinta abia incep sa inteleaga…

- Cercetatorii americani susțin ca au utilizat virusul HIV pentru a dezvolta o terapie genica care a funcționat în cazul a opt bebeluși disgnosticați cu imunodeficiența severa combinata (SCID), potrivit BBC News. Rezultatele cercetarii, condusa în cadrul spitalului Tennessee, au fost…

- Oamenii de știința chinezi au implantat în maimuțe versiuni umane ale genei MCPH1 care, potrivit estimarilor cercetatorilor, joaca un rol în dezvoltarea creierului uman, scrie AFP.Studiul, publicat în martie, în publicația de limba engleza Beijing National Review Science,…