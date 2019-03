VIDEO Rachete trase asupra orașului Tel Aviv Cu cateva momente inainte de anuntul armatei, postat pe Twitter, sirenele au sunat in cursul serii la Tel Aviv si in localitatile invecinate, scrie Agerpres. Ministerul de Externe a publicat o inregistrare video, aratand, dupa cum a sustinut, sistemul de aparare antiracheta israelian "Cupola de Fier" in timp ce distrugea una din rachete "deasupra regiunii Tel Aviv". Inregistrarea a mai aratat doua rachete ridicandu-se spre cer deasupra unor imobile cu multe etaje, cu sirenele pe fond sonor. Potrivit armatei, nu s-au inregistrat victime sau pagube materiale. Una dintre rachete… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

