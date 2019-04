Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a fost remaniat din Guvernul condus de Viorica Dancila, iar premierul a trimis documentul la Palatul Cotroceni, lui Klaus Iohannis, pentru schimbarea lui din fruntea Ministerului Justiției cu deputatul PSD Eugen Nicolicea. Deși Viorica Dancila a declarat, dupa CEX al PSD, ca Toader trebuie…

- Tudorel Toader a fost remaniat din Guvernul condus de Viorica Dancila, iar premierul a trimis documentul la Palatul Cotroceni, lui Klaus Iohannis, pentru schimbarea lui din fruntea Ministerului Justiției cu deputatul PSD Eugen Nicolicea.Deși Viorica Dancila a declarat, dupa CEX al PSD, ca…

- UPDATE: PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru ministrul Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea lui Tudorel Toader. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu. Stirea initiala…

- UPDATE: Partidul Social Democrat a votat, miercuri, retragerea spirjinului pentru Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea ministrului Justiției. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca inainte sau dupa motiunea simpla din Senat la adresa sa va da un raspuns in legatura cu rezultatul interviurilor pentru functia de procuror general. ''Cel mai probabil, astazi vom comunica si un raspuns. In cursul zilei de azi, probabil inainte…

- Deputatul Ioan Catalin Nechifor a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa ca partidul Pro Romania va depasi ''suficient de mult'' pragul electoral la europarlamentare cu Victor Ponta primul pe lista care, desi nu va merge in Parlamentul European, va fi ''locomotiva Pro…

- Compania chineza Huawei a facut o scurta declaratie, in urma acuzatiilor aduse de Washington, printre care se numara frauda, furt de tehnologie de un rival american si incalcarea sanctiunilor americane impuse Iranului. In declaratia nu mai lunga de un paragraf, firma neaga toate acuzatiile. In legatura…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu raspunde acuzatiilor istoricului Marius Oprea referitoare la unul dintre avocatii care au ajutat la inregistrarea "PLUS", partidul din care fostul ministru face parte alaturi de Dacian Ciolos, precizand ca au apelat la sprijinul acestora dupa ce timp de…