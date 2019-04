VIDEO PSD a încercat să acopere cu LĂUTARI protestatarii care strigau ”Hoții!” Mitingul electoral al PSD de la Iași a fost deturnat de protestatari, in ciuda masurilor de securitate luate de organizatori. Partidul a angajat un taraf care sa acopere sonor strigatele protestatarilor, dar aceștia au reușit sa impiedice baia de mulțime a președintelui PSD, Liviu Dragnea. In ciuda precauțiilor luate de organizatori, un grup consistent de protestatari a reușit sa patrunda langa Teatru și sa deranjeze cu scandarile lor adunarea social-democrata. Pesediștii instalasera o scena pe care un taraf de lautari a incercat sa acopere fondul sonor al opozanților, a fost adus chiar și o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

