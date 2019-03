Poliția franceza a recurs la gaze lacrimogene și a arestat zeci de persoane în confruntari cu protestarii în condițiile în care mișcarea vestelor galbene încearca sa reimpulsioneze revolta împotriva președintelui Macron ce dureaza de patru luni, transmite Reuters.



Manifestanții au aruncat cu pietre de pavaj în scutieri, totul în norii de gaz lacrimogen împraștiat de forțele de ordine în fața Arcului de Triumf din capitala franceza.





#Paris “This version of "law and order" is incomprehensible&" #ActeXVIII #GiletsJaunes…