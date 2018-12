Stiri pe aceeasi tema

- E haos pe soselele din Franta! Cel putin o persoana a murit si peste 100 au fost ranite in timpul protestului "Vestelor Galbene". Oamenii sunt nemultumiti de cresterea taxelor la carburanti si ii cer demisia presedintelui Emmanuel Macron. Aproape 2.000 de manifestatii au fost organizate la nivel national,…

- Un adolescent din Franța și-a amenințat profesoara cu un pistol cu bile, intr-un liceu din Creteil (suburbie a Parisului). El este acum inculpat pentru violențe cu circumstanțe agravante.In inregistrarea video, filmata joi și difuzata pe rețelele sociale, tanarul sta in picioare și ține…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a decorat luni cu Marea Cruce a Legiunii de Onoare pe "vanatorul de nazisti" Serge Klarsfeld si cu Ordinul National pentru Merit pe sotia acestuia, Beate Klarsfeld, transmite AFP, potrivit Agerpres. La eveniment, marcat printr-o ceremonie intima cu familia…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a acceptat marti demisia ministrului de interne, Gerard Collomb, pe care o respinsese luni, informeaza AFP. Collomb isi anuntase pe 18 septembrie plecarea din guvern anul viitor, pentru a candida in 2020 la un nou mandat de primar al orasului Lyon - functie pe…

- Franța reformeaza din temelii sistemul de sanatate. Ambițiile președintelui Emmanuel Macron vizeaza eforturi bugetare consistente - 3 miliarde și jumatate de euro pentru sanatate in urmatorii 4 ani. Are detalii corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antoche.

- Fosta înotatoare Roxana Maracineanu, cu cetațenie româna și franceza, a fost numita de președintele Emmanuel Macron în funcția de ministru al Sportului. Ministrul sportului din Franta, Laura Flessel, a anuntat marti ca a demisionat din functie ‘din motive personale’,…