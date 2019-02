Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți protestatari au încercat sa intre în cladirea guvernului de la Tirana. Mii de persoane participa la protestul de sâmbata, nemulțumite de prim-ministrul Edi Rama și Guvernul pe care îl conduce.

- Mii de persoane s-au strans in jurul pranzului in centrul capitalei, la apelul opozitiei, care reclama demisia premierului socialist Edi Rama, aflat la putere din 2013 si acuzat de 'coruptie'. Un grup de circa 100 de manifestanti au aruncat mai intai fumigene si pietre in directia sediului…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa afirma ca ultimele atacuri ale lui Vasile Siegfried Muresan la adresa premierului denota abordari copilaresti, dar in acelasi timp dezvaluie si obiectivul liberalilor de a crea teme false pe durata presedintiei romanesti a Consiliului Uniunii Europene. „Vasile…

- La originea incidentului s-a aflat deputatul Endri Hasa, membru al Partidului Democrat, care a lansat un ou care s-a spart pe cravata premierului Rama, provocand reactia garzilor de corp ale acestuia.Un al doilea ou aruncat in directia premierului albanez nu si-a atins tinta.Edi…

- Pana sa inceapa votul asupra motiunii de cenzura, premierul s-a mai adresat o data parlamentarilor aflati in sala la sedinta comuna a Camerei si a Senatului, afirmand cu subiect si precidat ca nu renunta la prerogativele din fruntea Guvernului, oricat i-ar cere Opozitia. “Demisia nu ajuta Romania, arata…

- Initiatorii motiunii ar putea primi un sprijin neasteptat din partea UDMR, daca vor da lamuriri cu privire la cateva aspecte legate de ce va urma dupa eventuala demitere a premierului Dancila. Astfel, potrivit presedintelui partidului, Kelemen Hunor, liderii Opoziției ar trebui sa raspunda pe cine…

- Intrebat, duminica seara la Romania TV, ce șanse sunt ca moțiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament, Traian Basescu a raspuns: "Parerea mea este ca nu se vrea o moțiune de cenzura. Au fost momente de dezbinare intre Tariceanu și Dragnea. Iși dadeau lecții unul altuia. Acum, dupa ce s-au impacat,…

- Partidele parlamentare din opozitie vor depune o motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, in jurul datei de 10 decembrie, a anuntat vineri deputatul PNL Ioan Cupsa. Liberalii si ceilalti adversari ai coalitiei PSD-ALDE mai au nevoie de peste 50 de voturi pentru a tranti Cabinetul…