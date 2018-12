Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Ungariei a fost cuprinsa, miercuri seara, de turbulente, manifestanti si opozitia politica denuntand crearea ”dreptului la sclavie”, dupa ce parlamentul a aprobat, intr-o atmosfera foarte tensionata, o lege controversata care flexibilizeaza timpul de lucru suplimentar, relateaza Agerpres. Legea…

- Universitatea Central Europeana (CEU), finantata de investitorul si filantropul american de origine ungara George Soros, s-a plans joi ca este fortata de Guvernul de la Budapesta sa plece din Ungaria si a anuntat ca va deschide un campus pentru noii studenti la Viena, in cazul in care pana la 1 decembrie…