- Vladimir Putin, despre incendiul din mall-ul din Siberia: ”Neglijența criminala!”. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat marți la Kemerovo, oraș industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica intr-un mall din oraș a luat 64 de vieți, dintre care 48 de copii, denunțand…

- Duminica s-a produs un incendiu devastator în cladirea cu patru etaje a Centrului Comercial „Winter Cerry” din Kemerovo, Rusia. Potrivit ultimelor informații, numarul victimelor a ajuns la 64 de persoane, printre care mulți copii, transmite serviciul situațiilor excepționale.…

