Video Protest al studenților n Algeria/ Zeci de mii de persoane contestă regimul președintelui Abdelaziz Bouteflika Zeci de mii de persoane, majoritatea studenți, au protestat în Algeria pentru a cincea zi consecutiva, fața de planul președintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru un al cincilea mandat, relateaza Reuters, citat de Mediafax.



Președintele algerian Abdelaziz Bouteflika se afla în funcție de 20 de ani și dorește sa candideze pentru un al cincilea mandat. Protestatarii doresc ca președintele în vârsta de 81 de ani sa nu își depuna candidatura pentru alegerile din data de 18 aprilie.



Protestele de marți au fost primele manifestații prezentate în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane, majoritatea studenți, au protestat in Algeria pentru a cincea zi consecutiva, fața de planul președintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru un al cincilea mandat, relateaza Reuters preluat de agepres.Președintele algerian Abdelaziz Bouteflika se afla in funcție…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta…

- Actrita premiata cu Oscar Jennifer Lawrence, una dintre cele mai cunoscute vedete de film din lume, s-a logodit cu iubitul sau, director al unei galerii de arta din New York, informeaza miercuri Press Association si Reuters citand informatii publicate de media americane, scrie agerpres.

- Premierul palestinian Rami Al-Hamdallah a prezentat demisia sa si pe cea a guvernului sau presedintelui Mahmoud Abbas, o lovitura pentru eforturile de reconciliere cu liderii islamisti Hamas din Gaza, scrie Reuters, potrivit news.ro.Guvernul va continua sa isi indeplineasca functiile pana…

- Mii de persoane au protestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, impotriva Guvernului condus de prim-ministrul Viktor Orban si a legii care modifica regimul orelor suplimentare, relateaza mediafax conform Reuters. Protestatarii au manifestat in centrul orasului Budapesta, in zona castelului medieval…

- Trei sferturi dintre cetatenii francezi sunt nemultumiti de modul in care presedintele francez Emmanuel Macron si Guvernul sau conduc tara, in contextul protestelor violente si al reformelor, conform rezultatelor unui sondaj, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Conform sondajului, majoritatea cetatenilor…

- Confruntari intre politie si demonstranti violenti au avut loc sambata seara in orasul olandez Haga, in cursul unui protest al miscarii "Vestele galbene", informeaza site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 150-200 de persoane au protestat in fata sediului Guvernului Olandei, in cadrul unui miting…

- Protestele studenților francezi s-au intensificat marți in toata țara, avand loc numeroase incidente in care demostranți au incendiat mai multe cladiri și au intrat in confruntari violente cu poliția, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.De la inceputul acestei saptamani, studenții au inceput…