VIDEO Propuneri ale consilierilor locali PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali PSD Alexandra Crivineanu și Dumitru Tarabuța prezinta la aceasta ora propunerile pe care grupul de reprezentanți din forul deliberativ local le vor susține in perioada urmatoare. Alexandra Crivineanu spune ca solicita inființarea a doua posturi in cadrul Servicului de relații cu consilierii…

- Grupul de consilieri locali PSD protesteaza public asupra modului in care Primaria Brașov face cenzura politica pe pagina oficiala de Facebook! Va facem cunoscut faptul ca unele comentarii ale noastre, in calitate de consilieri locali PSD, la articolele postate pe pagina oficiala a Primariei Municipiului…

- Unul dintre proiectele de hotarare propuse Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia spre dezbatere si aprobare in ședința din 30 octombrie, vizeaza Parcului Sarbatorilor de Iarna care va funcționa, in perioada 6 decembrie 2018 – 1 februarie 2019, in Piața Cetații din Alba Iulia. La fel ca in ultimii…

- Prin Dispozitia nr. 965 din 12 octombrie 2018, primarul municipiului Buzau a convocat Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara pentru marti, 16 octombrie 2018, ora 16.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa, referitoare la transportul public de calatori din municipiul Brașov, ca exista mai multe proiecte pentru dezvoltarea și eficientizarea acestuia. „Printre ideile expuse de domnia sa a figurat și ideea punerii la dispoziția…

- Primaria Municipiului Targu-Jiu reia concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic/inspector de specialitate, gradul profesional IA, din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Targu-Jiu, judetul Gorj. Consilierii locali au fost de acord in ultima…

- Consilierii municipali au aprobat, vineri, proiectul de hotarare privind restrictionarea accesului tuturor categoriilor de autovehicule in Parcul Crang din municipiul Buzau. Masura va intra in vigoare in cel mult doua saptamani iar nerespectarea ei se va sanctiona cu amenda contraventionala de pana…

- Pe data de 27 septembrie este convocata sedinta Consiliului Local al municipiului Constanta. Pe ordinea de zi sunt si trei proiecte care se refera la Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaruldquo; din municipiul Constanta. Este vorba despre proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr. 232 2018…