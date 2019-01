Stiri pe aceeasi tema

- Servilia Oancea este unul dintre cei mai cunoscuti protestatari anti-PSD din Iasi, ea participand la cele mai multe manifestatii de protest din ultimii ani. Cadrul universitar a povestit ca a fost lovit cu pumnul in gura la scurt timp dupa ce a scandat lozinci impotriva social-democratilor din Iasi.

- Pediatrii avertizeaza parinții asupra pericolelor la care iși expun copiii atunci cand ii trateaza cu leacuri babești și antibiotice in cazul virozelor. An de an, in sezonul rece cazurile de gripa fac victime, mai ales printre copii. Parinții nu merg intotdeauna la medic și prefera sa-i trateze pe cei…

- Anul 2018 a adus nori negri asupra industriei bancare din Romania. Asta ca urmare a adoptarii unor masuri de natura fiscala si de reglementare cu privirea la activitatea bancara. Acestea vor afecta considerabil si pe termen lung bancile si, totodata, se vor rasfrange asupra economiei romanesti, in ansamblu.

- Un barbat din Cugir a fost retinut de Politie, fiind cercetat pentru tulburarea ordinii si linistii publice si lovire. Duminica dupa-amiaza, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, l-a agresat pe un cunoscut cu care anterior ar fi avut un conflict. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politisti de investigatii…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a introdus, incepand cu anul universitar 2018-2019, activitatea de tutoriat pentru studenti. Activitatea de tutoriat are drept scop prevenirea efectelor negative create de dificultatile de adaptare ale studentilor, dar si diminuarea procentului de nepromovare…

- Radu Ciocan, din Iasi, de profesie agent de paza la o scoala postliceala, a primit o condamnare de 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasit vinovat pentru tentativa la omor. El trebuie sa plateasca si despagubiri de 10.000 de lei pentru fapta sa. Victima sa este un adolescent…

- Politistii si inspectorii scolari din Gorj au deschis, joi, anchete la un liceu din Târgu-Jiu, dupa ce un elev de clasa a 12-a, în vârsta de 18 ani, a fost batut cu pumnii si picioarele, în timpul pauzei dintre cursuri, de catre

- Caz șocant in Iași: un barbat de 33 de ani a fost arestat dupa ce a comis o crima de o crizume ieșita din comun. Petru Paduraru a comis fapta in localitatea Scobinți, acolo unde și locuia inainte de a fi arestat. (VEZI ȘI: CRIMA INGROZITOARE IN IAȘI! UN TANAR A FOST INJUNGHIAT INTR-O DISCOTECA) Potrivit…