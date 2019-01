Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, a fost huiduit, joi, in timpul discursului sustinut de Ziua Principatelor Unite, in Piata Unirii din oras. Cateva mii de oameni participa la manifestarile care marcheaza 160 de ani de la Mica Unire. In timpul discursului liderului PSD Iasi, Maricel Popa, sustinut in Piata…

- UPDATE – ora 12:00 Vicepremierul Viorel Stefan, a transmis mesajul Guvernului Romaniei pentru cei prezenti in Piata Unirii din Iasi. Acesta a declarat ca Romania are in istorie experienta gestionarii unor momente importante: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/24-ian-rdj-12-Viorel-Stefan.mp3…

- Mihai Bobonete și-a ingrijorat fanii și apropiații astazi, dupa ce a facut o postare trista pe o rețea de socializare. In randurile așternute pe Internet, actorul din “Las Fierbinți” a spus ca va merge la spital astazi și ca in urma intervenției medicilor, el va ramane imobilizat la pat cateva zile.…

- Clinica de Ecvine din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj au organizat joi, 6 decembrie, obisnuita petrecere anuala caritabila. Editia din acest an e dedicata lui Eston, un armasar de 5 ani ce are nevoie de o noua interventie chirurgicala.

- IASI: 1 Decembrie 2018 – Ziua Nationala a Romaniei – program complet Manifestarile din acest an vor avea loc in piațeta Palatului Culturii, programul debutand la ora 9.00 cu un concert de muzica populara „Noi suntem romani”. Vor canta elevi din Iași (David Simion, Andrei Nicai, Maria Ionescu, Diana…

- Procurorii au sesizat instanta cu un acord de vinovatie in cazul lui Stefan Gabriel Dascalu, cadru universitar al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, cu privire la infracțiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicitații ori permiterea accesului…