- Disciplina in școlile din Romania pare ca dispare de la un an școlar la altul. Așa se face ca o profesoara de la un liceu din Brasov a fost batjocorita de o eleva, in sala de clasa, de fata cu restul colegilor, incidentul fiind filmat chiar de fata, potrivit observator.tv. In inregistrare se vede cum…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, impreuna cu partenerii Primaria Bran, Liceul „Sextil Pușcariu” Bran și S.C. Expoziții Calatoare S.R.L. anunța inceperea proiectului „Muzeul din Școala – Sohodol”. Proiectul cultural, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, se desfașoara in perioada mai-septembrie…

- Eleva avea 14 ani. Mama copilei spune ca fiica ei s-a spanzurat din cauza ca a fost umilita de catre o profesoara, a informat presa keniana, citata de bbc.com. In urma incidentului, politia kenyana a actionat cu gaze lacrimogene asupra unei multimi de aproximativ 200 de parinti care ripostau…

- SDEE Transilvania Sud, parte a Gupului Electrica, a susținut deschiderea primelor clase de invațamant profesional in sistem dual, prin parteneriatele incheiate cu Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” din Brașov și Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, care au obiectivul de a susține noua generație…

- Un barbat din județul Arad este cercetat penal dupa ce a harțuit femei pe Facebook și a urmarit cu mașina doua adolescente. Suspectul are 49 de ani și le-a supravegheat locuința celor doua adolescente.

- In sedinta Comitetului de Avizare de astazi, Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat trei dosare de finantare depuse de unitatile administrativ teritoriale pentru inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, in aplicarea prevederilor deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene,…